原标题：2023院士专家入百企进百校活动启动

“人们总想飞出地球，从高空看看我们的家园，也看看外面的世界是什么样子。”23日，中国科学院院士童庆禧在广东省清远市博爱学校以“和同学们谈遥感”为主题，带来了一场精彩的科普讲座。

当天，由广东院士联合会（粤港澳院士专家创新创业联盟）牵头发起主办，由中国工程科技发展战略广东研究院、清远市人民政府联合主办的2023院士专家入百企进百校活动在清远正式启动。林浩然院士、张景中院士、童庆禧院士、吴硕贤院士等20位院士出席活动。

据了解，院士专家入百企进百校活动是广东院士联合会在以往组织院士专家企业行、院士专家校园行的基础上，以“践行‘两翼论’，助力‘百千万’”为主题，积极响应全国“千名院士·千场科普”和广东“百名院士·百场科普”倡议，主动对接广东省百校联百县和“启航计划”科技、人才支撑百县千镇万村高质量发展工程的具体行动。

清远市委副书记、市长温文星介绍，近年来，清远深入实施创新驱动发展战略，R&D投入强度连续两年突破1%，清远高新区跻身全国百强，高新技术企业数居粤东西北地区第2位。清远将以此活动为契机，进一步推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接、深度融合。

“院士专家入百企进百校活动的开展与省委开展的扬帆计划、启航计划实施同向而行、正当其时，希望院士、专家充分发挥底蕴厚重、视野开阔、资源丰富等优势，助力南粤大地县域发展、扬帆启航。”广东省委组织部副部长、省委人才工作领导小组办公室副主任满新程表示。

“遥感实际上就是借助于搭载在卫星或者各种飞行器上的感知仪器，从天上来观测我们居住的地球，研究地球上面所存在的事物和所发生的各种现象和事件。”童庆禧院士关于遥感的讲座，让清远市博爱学校高二年级学生陈绮轩印象特别深刻。陈绮轩告诉记者，通过本次讲座，他更加深刻地认识到，遥感技术在环境保护、自然灾害等方面具有重要的作用，也坚定了自己的科学梦想。

广东院士联合会常务副会长、中国工程院院士陈志杰说，院士专家入百企进百校活动将作为广东院士联合会重要品牌活动来打造，未来将持续地、扎实地办好办实，尤其是重点面向粤东西北地区开展。

（记者龙跃梅 通讯员袁仕联）

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