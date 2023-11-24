人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

见义勇为的外卖小哥上大学了（温情网事）

本报记者 李 贞
2023年11月24日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

一名外卖员穿着工服站在演讲台上，身后的大屏幕上写着“新生代表发言”——日前，在社交媒体上，一张照片引来许多网友点赞。

照片中的主人公名叫彭清林。11月18日，他作为国家开放大学实验学院2023年春季学期工商管理专业新生代表，参加2023全网办学迎新仪式。这让话题“外卖小哥彭清林上大学”登上了网络热搜。

据央视新闻微信公众号报道，今年6月，在浙江省杭州市，外卖员彭清林从西兴大桥上一跃而下，跳入江中，救下一名轻生女子。这份善良与勇气感动了许多网友。

救人后，彭清林获得“杭州好人”荣誉称号，还成为了杭州亚运会火炬手。今年11月，彭清林落户杭州，搬进了新家。最近，彭清林所在外卖平台与国家开放大学联合推出的“骑手上大学”项目，又给予了他免费上大学的机会。

彭清林说，读完高中后自己就外出打工生活，已经有十多年没有再走进课堂了。“收到录取通知和教材时，感到很新奇。现在想想，读书真的很重要。”彭清林选择就读的是现代物流管理专业，他觉得这个专业与自己的工作息息相关。“开学前，我翻了翻教材，原来送一份外卖、一个快递背后也有那么多门道！看来要做好一名外卖小哥，不仅要有力气，也要有学识。”彭清林说。

现在，彭清林已被纳入外卖平台的储备站长行列，要从小队长开始做起，慢慢学习团队管理。彭清林表示，自己参与的“骑手上大学”项目是一个不脱产的学历提升项目，主要通过上网课的形式学习，时间上相对自由，但学习要凭自觉。“读大学、上网课对我来说，是一件比送外卖更具挑战性的事情，不过我对自己有信心。”彭清林说，自己会平衡好学习和工作的时间，争取早日毕业，对得起网友们的关注和关心。“我希望通过自己的经历，让更多人看到外卖小哥的努力与勤奋，让大家知道我们也可以通过努力，取得更大的进步。”

网友“快乐”留言评论：“加油。真是一个有正能量的小伙子，未来可期！”网友“辉”说：“祝福！善良又努力的人，一定会有更好的未来！”

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部