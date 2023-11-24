本报记者 李 贞

一名外卖员穿着工服站在演讲台上，身后的大屏幕上写着“新生代表发言”——日前，在社交媒体上，一张照片引来许多网友点赞。

照片中的主人公名叫彭清林。11月18日，他作为国家开放大学实验学院2023年春季学期工商管理专业新生代表，参加2023全网办学迎新仪式。这让话题“外卖小哥彭清林上大学”登上了网络热搜。

据央视新闻微信公众号报道，今年6月，在浙江省杭州市，外卖员彭清林从西兴大桥上一跃而下，跳入江中，救下一名轻生女子。这份善良与勇气感动了许多网友。

救人后，彭清林获得“杭州好人”荣誉称号，还成为了杭州亚运会火炬手。今年11月，彭清林落户杭州，搬进了新家。最近，彭清林所在外卖平台与国家开放大学联合推出的“骑手上大学”项目，又给予了他免费上大学的机会。

彭清林说，读完高中后自己就外出打工生活，已经有十多年没有再走进课堂了。“收到录取通知和教材时，感到很新奇。现在想想，读书真的很重要。”彭清林选择就读的是现代物流管理专业，他觉得这个专业与自己的工作息息相关。“开学前，我翻了翻教材，原来送一份外卖、一个快递背后也有那么多门道！看来要做好一名外卖小哥，不仅要有力气，也要有学识。”彭清林说。

现在，彭清林已被纳入外卖平台的储备站长行列，要从小队长开始做起，慢慢学习团队管理。彭清林表示，自己参与的“骑手上大学”项目是一个不脱产的学历提升项目，主要通过上网课的形式学习，时间上相对自由，但学习要凭自觉。“读大学、上网课对我来说，是一件比送外卖更具挑战性的事情，不过我对自己有信心。”彭清林说，自己会平衡好学习和工作的时间，争取早日毕业，对得起网友们的关注和关心。“我希望通过自己的经历，让更多人看到外卖小哥的努力与勤奋，让大家知道我们也可以通过努力，取得更大的进步。”

网友“快乐”留言评论：“加油。真是一个有正能量的小伙子，未来可期！”网友“辉”说：“祝福！善良又努力的人，一定会有更好的未来！”

(责编：李依环、郝孟佳)