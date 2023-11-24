李依环、刘培香、实习生朱彦初

人民网北京11月24日电 11月22日，中国科学院、中国工程院公布2023年增选当选院士名单。其中，哈尔滨工业大学航天学院教授赫晓东、该校电子信息工程学院校友郭世泽分别当选中国工程院院士、中国科学院院士。

记者从哈尔滨工业大学获悉，两位院士读博期间，曾同住在哈尔滨工业大学学生七公寓506。而该宿舍的另一位室友——哈尔滨工业大学校长韩杰才教授于2015年当选中国科学院院士。

同一个宿舍的3位博士生全部当选院士，引发网友热烈关注。大家不禁惊叹：“最强大学寝室来了！”“第一件事先转给我室友......”

“韩杰才当选院士的时候，我就开玩笑说：要是有一天我们仨都能当选院士，不知会是什么感觉……”接受记者采访时，郭世泽院士笑着说，没想到真有一天能梦想成真。

那么，哈工大这个宿舍有什么成长“密码”？

心无旁骛“三剑客”

哈尔滨工业大学学生七公寓506宿舍。校方供图

1991年，从河北考入哈工大电磁测量技术及仪器专业的博士生郭世泽入住七公寓506，与就读于哈工大复合材料与结构研究所的博士生韩杰才、赫晓东成为室友，从此开启了一段共同成长的佳话。

“我们仨最大的特点就是都特别专注，心无旁骛地学习和做学术研究，基本不会为不相关的事情分神。”赫晓东回忆说，读博期间，三个人早早就选定研究方向，一心着手课题研究。

正因为潜心忘我地钻研，读博期间，韩杰才和赫晓东就在材料学科与力学学科的交叉融合领域取得了创造性的成果，郭世泽也完成了多个重要项目。

毕业后，三个人仍始终专注于自己的研究方向，聚焦国家需要埋头攻关，成为本领域中的顶尖专家。如今，韩杰才担任哈工大校长，赫晓东担任哈工大国家级重点实验室主任，郭世泽担任解放军信息技术安全研究中心研究员。

“三人行必有我师”

“好的室友会互相帮助，好的同学会互相影响，好的导师指引你的方向……”郭世泽说，一个宿舍、一个班级、一个学校的学风是最重要的，“哈工大的学术风气特别好。”

他回忆道，读博期间的第一篇论文被导师改得满篇红字，让他感触很深。这种“规格严格，功夫到家”的指导，让他在读博期间发表了14篇论文，也为他今后的成长道路打下了坚实基础。

赫晓东认为，做学问就是要充分利用各种机会学习，既要与本专业的人交流，也要与非本专业的人交流，这样就可以取长补短，共同进步。

“我们三个关系特别好，宿舍气氛始终特别融洽，经常一起交流学术等方面的问题，还经常一起打乒乓球……”在他们的记忆里，那段“三人行”的时光美好而珍贵。

举重若轻“做大事”

“特别聪明，特别能干，特别勤奋……”这是三位室友相互评价的几个高频词。

在赫晓东的印象中，韩杰才、郭世泽这两位15岁上大学的“天才”室友都是攻坚克难的“高手”，无论面对怎样的困难，总是迎难而上、举重若轻。

“当年的科研条件还没有现在这么好，要做新材料的研究就要自己想办法、自己去创造条件。”韩杰才回忆说，当时哈尔滨的研究条件不完备，还要经常坐火车去其他城市的实验室做实验……过程需要耗费大量时间。

郭世泽是导师孙圣和教授的学生。以“严格”著称的导师在学术上对他要求极高。而郭世泽也没有辜负导师的期望，读博期间就完成了好几个大项目，还写作了几本著作。

“给他一个项目，他能几天几夜不睡觉，最终圆满完成任务……”赫晓东对郭世泽的“拼劲”印象特别深。

“做学问最重要的因素就是持之以恒地勤奋工作。”“要专注地做好一件事，脚踏实地，不要好高骛远。”“每个人都要树立一个远大目标，并集中精力为这个目标而努力，未来一定可期。”对于青年人成长，三位院士也寄予了殷殷期待。

(责编：郝孟佳、熊旭)