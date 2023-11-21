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探访“课间十分钟”系列报道——

北京小学通州分校：“玩”出花样、新意和精彩

2023年11月21日10:12 | 来源：人民网-教育频道
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近日，“中小学校课间圈养”现象在网络上引发关注。教育部相关负责人对此作出回应，中小学校安排课间休息十分重要、十分必要，有利于学生调节情绪、放松身心、增强体质和防控近视。“课间圈养”怎么破解？北京小学生们的课间活动情况如何？学校如何保证学生每天的体育运动时间？人民网记者实地探访了北京多所小学，特别推出“课间十分钟”系列报道。

“老师，你看我摘的柿子！”“这片银杏叶好像小裙子呀！”位于校园南侧的“半亩园”不时传来童言童语。人民网记者近日在北京小学通州分校探访时了解到，为丰富课间生活，学校依据学生年龄特点，定制《课间十分钟活动方案》，通过实践课、传统游戏大比拼、益智活动，让每个孩子在课间十分钟也能有所收获。

孩子们在“半亩园”上主题实践课。

“十分钟虽然很短，但无数个十分钟加起来，可以对学生产生难以估量的影响。”语文老师王均超介绍，各年级根据校级《课间十分钟活动方案》，制定了自己的活动方案。以四年级为例，有阅读区、朗读亭、棋桌等适合休闲活动的区域；有传统益智游戏华容道，学生们可以从中学习历史，感受中国传统文化；也可以走进操场，感受运动的乐趣，参与跳大绳、篮球等项目。

孩子们在阅读区看书。

在操场的一侧，五名拎着水桶的同学吸引了记者的注意。王均超介绍说，这是学校为学生开辟的另一个劳动园——“布谷园”，也成为了孩子们课间活动的“秘密基地”。

“一窝里面可以多撒几粒种子，因为不一定每粒种子都可以发芽”“土不能盖得太厚或太薄，太厚会阻碍种子生长，太薄会被风吹走或被雨水冲走”……种植小组的成员、六年级二班的李欣怡和许耘溪兴奋地向记者分享着他们的收获：“我们是一个种植养护小组，课间十分钟我们会在老师的帮助下为作物浇水、除草以及进行其他的日常养护。看着自己亲手种下的作物一天天长大，心里非常有成就感。最后还能和伙伴及家人们一起分享自己的劳动果实，我们更深刻地懂得了‘一份耕耘、一份收获’的道理。”

在这里能看到低年级孩子识别农作物，触摸蔬菜，了解植物生长过程；也能看到高年级劳动小分队浇灌、除草，为植物成长保驾护航……在“做中学”“学中做”，品劳动之艰辛，享农耕之趣味，在成长中发展系统思维，感受人与自然的关系，体验实践的喜悦。

北京小学通州分校党总支书记兼校长邵学良介绍说，北京小学通州分校坚守“活力生长”的特色办学理念，倡导健康、快乐、安全、文明的校园文化，提出“快乐十分钟，让我更精彩”，引导学生在课间活动中“玩”出花样、“玩”出新意、“玩”出精彩。在今后的工作中，学校将继续以学生的成长、发展、幸福为出发点和落脚点，深入探索丰富的课间活动，从大课程观的视角，充分挖掘学校课程资源，形成课间活动内容体系，通过课程化管理促生更富生命力的活力课间活动。

(责编：李昉、熊旭)

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