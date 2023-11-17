中新网南京11月17日电 (王伟 徐珊珊)南京航空航天大学国家卓越工程师学院16日成立，旨在汇聚校企优势资源，面向工程实践组建联合导师团队，让优秀的教师教学生、卓越的工程师带学生，形成高水平校企联合的“双导师”队伍。

卓越工程师的教育培养，已被列为高等教育高质量发展的重点。9月，第二批国家卓越工程师学院建设高校名单公布。南京航空航天大学、南京理工大学两所江苏高校名列其中。

11月16日下午，南京航空航天大学国家卓越工程师学院成立大会在南京市六合区南航国际创新港举行。泱波 摄

“不能完全以学术论文来评价学生的发展，去面对问题、解决问题，这就是现在的卓越工程师培养，对此学校已经做了大量的试点工作。”南京航空航天大学副校长施大宁介绍，学生将参与承担国家重大重点项目研究，在校企导师组共同指导下，确定学位论文选题，学位论文成果形式可以是工程技术研究、重大工程设计等。

不同于常规的院长负责制，南京航空航天大学国家卓越工程师学院实行理事会负责制，下设综合管理办和工程师技术中心。

图为大会现场。泱波 摄

成立大会上，副理事长单位代表表示，将同南京航空航天大学持续深化战略合作关系，充分发挥单位作用，推动校企联合深化合作，推动创新链、产业链、人才链高效融合，不断提升卓越工程师的培养质量。

施大宁介绍，未来，学校将联合更多行业龙头企业，统筹校内外各级重点实验室与实践教学平台资源，打造十大关键领域的工程师技术中心。学校和企业将探索基于项目的招生选拔模式，高质量开展校企联合招生培养。南京航空航天大学卓越工程师学院招生规模目前初定为硕士生200人左右、博士生80人左右。（王伟、徐珊珊）

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