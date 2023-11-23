人民网北京11月23日电 （记者李依环）22日，北京沙河高教园区高校联盟理事会第二次会议在北京航空航天大学沙河校区举办。会上，九所高校联合发布《北京沙河高教园区高校联盟“北斗星链”内涵发展行动计划（2023-2025年）》（下称《行动计划》）。

据悉，《行动计划》涉及教学、空间共享、协同创新科研、创新创业、学生活动、全球治理人才、成果转化、检测平台等共9个专项发展行动计划、77项工作任务。联盟将继续在共商、共建、共享方面发力，例如在人才培养方面，推动联盟高校开展联合学士学位培养项目；扩大共享课程规模，优质课程数量翻倍，推动其他课程逐步开放，形成跨校协同育人模式等。此外，联盟还将进一步打破空间壁垒，推动各校之间人员的身份互认、校门互通。

北京市昌平区委副书记、区长支现伟表示，希望联盟高校注重共建共享，实现开放办学；继续推动协同创新，以科技自立自强为导向，加强新兴学科、交叉学科建设，提升原始创新能力和人才培养质量；持续促进成果转化，推进创新要素与未来产业、未来科技深度链接，提升高校对高质量发展的支撑力、贡献力，为北京国际科创中心建设注入新的动力。昌平区政府也将全力支持、积极参与高校联盟的建设发展，及时推进高校关切，建立台账高效合作，高质量推进园区建设，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国作出贡献。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，两年多来，联盟落实高等教育高质量发展要求，围绕区域经济社会发展需要，坚持发展共商、平台共建、资源共享，在人才培养、科技创新、成果转化等方面开展了卓有成效的工作。各高校优势特色突出、办学资源丰富，有着共享优质资源、建设一流大学的共同愿望，应进一步汇聚优势、整合资源，提升合作的深度、广度、精度。北航作为理事会主席单位，将带头履行好相关责任和义务，携手联盟高校为强国建设和民族复兴作出新的更大贡献。

北京市委教育工委委员、市教委副主任柳长安表示，希望联盟成员高校以此次会议为契机，深入总结前一阶段工作的宝贵经验，找准未来工作的发力点，进一步增强荣誉感、使命感和紧迫感，坚持需求导向，加强内部协调发展，聚焦高质量内涵发展，加快落实《行动计划》，持续建设好、发展好、传承好联盟工作。此外，沙河高教园区更应依托区内和高校资源优势，创新体制机制，激发内生动力，努力打造北京高等教育的新高地和增长极。

记者了解到，北京沙河高教园区高校联盟于2021年7月正式成立，包括北京航空航天大学、北京师范大学、北京邮电大学、中央财经大学、中国矿业大学（北京）、外交学院、北京信息科技大学等高校。本次会上，北京科技大学、华北电力大学新增为联盟成员单位，新增设检测平台共享创新服务工作委员会。

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