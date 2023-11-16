人民网记者 李昉

近日，“中小学校课间圈养”现象在网络上引发关注。教育部相关负责人对此作出回应，中小学校安排课间休息十分重要、十分必要，有利于学生调节情绪、放松身心、增强体质和防控近视。“课间圈养”怎么破解？北京小学生们的课间活动情况如何？学校如何保证学生每天的体育运动时间？人民网记者实地探访了北京多所小学，特别推出“课间十分钟”系列报道。

颠排球、跳长绳、丢沙包......孩子们的天性在课间体育活动中尽情释放。人民网记者近日在北京医科大学附属小学探访时发现，为了让学生既快乐又安全地享受课间十分钟，学校花了不少心思。

北医附小学生课间在操场上颠排球。

下课铃响，同学们从教学楼奔向操场，校园立刻热闹起来。一群高年级的孩子跳着长绳，另一侧，几个孩子正在扔沙包。记者了解到，北医附小总共有近2000人，分为两个校区。花园路校区以中、低年级部为主，约1200人；牡丹园校区是五、六年级学生，约800人。两个校区的活动场地都不大。

“虽然场地面积小、学生数量比较多，学校因地制宜，始终提倡‘小场地大体育’的理念。课间10分钟也让孩子们能离开教室，参加一些适当的体育运动。”北医附小校长田国英介绍，针对花园路校区学生学龄偏低，学校在面积有限的操场划分出九个活动区域，每个区域有不同的趣味活动，如“跳房子”“踢毽子”“扔沙包”；牡丹园校区中高年级学生自主性较强，提倡班级开展翻绳、“你画我猜”、成语猜谜等特色活动。

北医附小学生课间在操场上跳长绳。

为了引导孩子们课间走出教室，北医附小根据季节设计大型集体项目，比如秋季开展的跳长绳，老师们也参与进来摇绳，带动更多孩子参加体育锻炼。“让学生在课间得到充分休息、活动，才能保证学生的课堂状态，从而促进课堂教育教学质量提升。”田国英表示。

一直以来，课间活动的安全问题备受关注。如何在保障安全的前提下把课间10分钟还给孩子？

据北医附小副校长徐静介绍，针对低年级学生，学校从良好行为习惯的养成入手，教育引导室内教学区“靠右行走”避免发生冲撞。在室外操场等活动区域划分年级活动范围，最大程度地确保各年级学生都有运动的空间。在体育运动器材的选择上保证安全性，优先选择软式体育器材。针对活动中可能出现的突发情况，学校配备校医及时跟进解决。

“学校采取多部门联动模式，联合学校安全部门、德育部门、下沉值周负责人和班级安全员，在课间巡视过程中随时记录问题，并提醒、保障学生的活动安全。”徐静说，学校还向各班征集“学生安全志愿者”发挥监督作用，提示同学们避免追跑打闹。此外，学校从日常安全教育入手，通过晨午间广播等方式，按时开展安全提示，及时将发现的安全隐患告知学生，时刻提醒大家遵守校园安全规则，安全开展课间体育活动。

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