人民网北京11月27日电 （记者李依环）大中小学思想政治教育一体化建设交流研讨会25日在中国传媒大学举办，40余位来自全国各地大中小学校的思政课教师、思政教育工作者及专家、学者现场参会，总结交流思政课教学以及协同推进大中小学思想政治教育一体化建设的特色做法、实践经验。

据介绍，主办单位从今年6月份起，面向全国组织开展了“大思政课”建设征文活动，累计收到全国120余所大、中、小学教师提交的征文140余篇。活动颁奖仪式在研讨会开幕式环节举办，28篇征文荣获一等奖。此外，中国传媒大学马克思主义学院、北京联合大学马克思主义学院、青海大学马克思主义学院、首都师范大学金泽小学等四家单位获评“优秀组织奖”。

中国传媒大学副校长王晖表示，一直以来，中国传媒大学党委高度重视马克思主义学院建设，高度重视思政课建设，高度重视“大思政课”建设。学校积极参与大中小学思政课一体化建设和大中小学思想政治教育一体化建设，努力作出中传探索，贡献中传智慧。期待各位专家学者、优秀论文作者深刻思考、深度交流，碰出思路、擦出火花，为大中小学思政课一体化建设、大中小学思想政治教育一体化建设的深入有效推进凝聚智慧，作出新的探索。

北京市委教育工委宣教处处长于海在致辞中表示，此次“大思政课”征文及大中小学思想政治教育一体化建设交流研讨会，为大中小学思政课教师、思想政治教育工作者面对面交流研讨提供了一次好机会，搭建了一个好平台。他提出，大中小学思想政治教育一体化建设要在聚焦立德树人、办好关键课程，聚焦“大思政课”建设、挖掘生动素材，聚焦破解难题、创造首都经验三个方面发力，推动“大思政课”建设格局更加成熟，更加定型。

交流研讨会分为主旨发言和分组研讨两个环节。中国人民大学马克思主义学院教授邱吉、北京工业大学马克思主义学院教授王锋、北京联合大学马克思主义学院副院长宋志强、北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心副主任曾志伟、中国传媒大学马克思主义学院教师刘洁作主旨发言，并结合各自工作实际提出了思考及建设思路。

在分组交流研讨环节，来自中国传媒大学、对外经济贸易大学、重庆理工大学、北京市陈经纶中学、湖南师范大学附属中学等大、中、小学的17位征文一等奖获得者，围绕大中小学思政课一体化建设的逻辑建构、思政课程与课程思政协同建设、大中小幼德育一体化建设、大中小学实践育人、家校协同育人、红色资源融入思政课教学等方面，结合工作实践和论文主题作分享发言。

据悉，本次研讨会由中国传媒大学马克思主义学院、北京联合大学马克思主义学院和北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心联合举办。开幕式由中国传媒大学马克思主义学院党委书记王维家主持。

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