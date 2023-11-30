人民网北京11月30日电 发展优质均衡教育，是教育强国的有力支撑，也是“人民对美好生活的向往”在教育领域的生动映射。11月29日，“人民智课教育优质均衡计划”启动仪式在京举行。活动现场同步启动“人民智课乡村振兴公益计划”，来自教育主管部门、文化单位以及教育、科技、传媒等行业的百余位嘉宾齐聚人民网，共同探讨新时代教育优质均衡、公益普惠发展的新路径。

“教育工作者要始终牢记两句话：第一句话，假如我是孩子；第二句话，假如是我的孩子。这要求我们教育工作者要一心一意、全心全意去工作、去学习，搞好本职，办好人民满意的教育。”在主旨发言中，原国家副总督学、教育部基础教育司原司长王文湛的两个“假如”，引发会场嘉宾的共鸣。对于“均衡”和“优质”的理解，王文湛认为，均衡主要是资源均衡，包括经费、办学条件、师资、生源四大资源。均衡发展不是全国、全省均衡发展，而是以县为单位均衡发展，它是一种相对均衡，是全社会的责任。而优质就是质量，是按照党的教育方针、按照立德树人的根本任务、聚焦“五育并举”发展之下的质量，绝不能看作考试分数和升学率。

“双减”之下，如何拥抱素质教育？“人民智课”在活动现场，用一堂“微戏曲课”给出了答案。“清早起来菱花镜子照，梳一个油头桂花香……”伴随着婉转动人的唱腔，中国戏曲学院刘泳希老师用寓教于“唱”的全新互动方式，为嘉宾带来一场生动的视听盛宴，也讲授了“行当”“数板”等京剧知识。

“人民智课·戏曲小课堂”展示

这堂课就是“人民智课”素质课程模式的一个缩影。人民网信息技术有限公司总经理辛瑞佳用“三个一”介绍了“人民智课教育优质均衡计划”：面向校内搭建一套人民智课教育均衡服务平台，将院士等顶级专家、一流科研院所及全国范围内优质素养课程汇聚到一起，并通过科技手段赋能提质增效；面向校外打造科普馆、自然基地等一系列科普实践基地，引导孩子去观察和触摸世界；面向全国开展一项乡村振兴公益计划，拓展一个东部城市，就捐赠一个西部乡镇，用“一帮一”的城乡互助模式助力乡村教育的发展。

人民网信息技术有限公司总经理辛瑞佳发言

对于媒体和教育如何融合发展，人民网相关负责人表示：“在立德树人这个领域，教育和媒体本质上是同行的，教育是深度媒体，媒体是宽度教育。”基于教育与媒体这样的共通点，人民网成立人民智课教育平台，开启“媒体+教育”融合的全新探索。

在围绕“探索区域教育优质均衡提升的实践路径”主题的圆桌对话中，嘉宾们各抒己见，从资源支持、教育理念、内容研发、科技赋能等多维度，共同为教育优质均衡发展建言献策。

此外，活动现场还举行了“人民网与战略合作伙伴签约仪式”，未来人民网将与更多合作伙伴携手，打造更多有特色、有影响力的素质课程。

(责编：孙竞、熊旭)