原标题：人工智能让法律咨询更高效更便捷

作为2023中国5G+工业互联网大会的平行会议，人工智能赋能新型工业化会议日前在湖北省武汉市举办。会上，北京大学武汉人工智能研究院副院长、北京大学法学院党委副书记杨晓雷发布了法律垂直大模型以及基于大模型能力研发的“北大元法智能系统”。

杨晓雷说，该系统由北京大学武汉人工智能研究院智能法律实验室和北京大学法律人工智能实验室科研团队联合攻关、全栈自主研发。基于团队自研的百亿参数中国法律垂直领域大模型，“北大元法智能系统”实质性地解决了大模型在法律领域的AI幻觉问题和在真实法律服务场景中的不足，展现出大模型应用于法律领域的新能力。

同时，该系统在东湖高新区国家智能社会治理实验综合基地支持下，将为人工智能在法律领域的应用开创道路，有望实现法律技术的智能化转型升级。

在杨晓雷看来，该系统融合了三段论的推理逻辑与精准的事实要素抽取能力。它彻底抛弃了传统法律咨询系统罗列法条的机械咨询方式，能够准确地理解咨询者的自然语言，主动引导法律咨询过程，从缺乏法律知识的使用者的描述中准确归纳事实和问题，在多轮对话的过程中完成复杂的法律推理，从而给出可操作性强的法律咨询报告。

在会场外的体验区，记者体验“北大元法智能系统”时发现，该系统操作页面简单实用。目前，该系统正在相关法律领域落地应用。

杨晓雷说，法律人工智能在价值本体层面无法替代人，但在工具价值层面，可以有效为法律职业工作赋能。

“北大元法智能系统”是北京大学交叉学科研究的重要成果。基于该系统，还可以研发面向公众的可知、可信、可靠的法律援助服务应用，面向法律工作者的案情总结工具和法律检索工具，以及面向企业法务的人工智能合规官系统等。

北京大学武汉人工智能研究院执行院长吴志强表示，将人工智能应用于法律领域，是一项具有价值挑战性和创新性的探索。“北大元法智能系统”旨在提高法律工作效率与法律治理水平，为社会各界提供更好的法律服务。

据悉，接下来，北京大学武汉人工智能研究院将继续深化与北京大学法学院的合作，支持“北大元法智能系统”升级与迭代，将该系统运用到立法、执法、司法、企业法务等法律场景，为公众提供普惠、可知、可信、可靠的法律咨询服务，助力智能法治社会建设。

（记者 吴纯新 通讯员 邱 婵 李 进 赵 婧）

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