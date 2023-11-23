本报记者 亓玉昆

爱国主义是中华民族的民族心、民族魂。爱国主义精神深深植根于中华民族心中，激励着一代又一代中华儿女为祖国发展繁荣而自强不息、不懈奋斗。

10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国爱国主义教育法》，共5章40条，自2024年1月1日起施行。全国人大常委会法工委负责人表示，制定爱国主义教育法，以法治方式推动和保障新时代爱国主义教育，对于振奋民族精神，凝聚人民力量，推进强国建设、民族复兴，具有十分重大而深远的意义。

规定了丰富的爱国主义教育内容

爱国主义是中华儿女最自然、最朴素的情感。古往今来，无数仁人志士为祖国的繁荣富强奋斗终身。

“爱国主义是具体的、现实的。爱国主义教育涉及面广，内容丰富、形式多样。”全国人大常委会法工委负责人介绍，这部法律规定了丰富的爱国主义教育内容，涵盖思想政治、历史文化、国家象征和标志、壮美河山和历史文化遗产、宪法法律、国家统一和民族团结、国家安全和国防、英烈和模范人物事迹及体现的民族精神、时代精神等各个方面。

在爱国主义教育法草案公开向社会征求意见期间，社会公众就充实爱国主义教育内容提出了许多有价值的意见建议。有的建议增加“深入开展中国特色社会主义制度教育”，有的建议增加“进一步加强宪法和法律的宣传教育”，有的建议增加“开展铸牢中华民族共同体意识教育”，等等，其中有很多建议都在这部法律中得到了吸收采纳。

“爱国，应该是真诚的情感迸发和踏实的埋头苦干。在贯彻落实爱国主义教育法、弘扬爱国主义精神的日常实践中，我们应当坚持思想引领、文化涵育，教育引导、实践养成，主题鲜明、融入日常，因地制宜、注重实效。”中国政法大学民商经济法学院院长于飞教授说。

突出青少年和学校爱国主义教育

“你是中国人吗？”“是！”

“你爱中国吗？”“爱！”

“你愿意中国好吗？”“愿意！愿祖国繁荣富强！”

今年9月，南开大学举行新学期开学典礼，校长陈雨露带领全体2023级新生在五星红旗下重温南开大学老校长张伯苓的“爱国三问”，全体新生作出坚定回答。

爱国主义教育法明确规定，国家将爱国主义教育纳入国民教育体系。各级各类学校应当将爱国主义教育贯穿学校教育全过程，办好、讲好思想政治理论课，并将爱国主义教育内容融入各类学科和教材中。

“这部法律强调爱国主义教育是面向全体人民的教育，同时根据不同社会群体的特点，分别作出有针对性的规定，特别是突出青少年和学校爱国主义教育。”全国人大常委会法工委新闻发言人、立法规划室主任杨合庆表示。

思政课是爱国主义教育的主阵地。南开大学党委宣传部部长、马克思主义学院教授刘凤义说：“我们要按照国家规定，针对学生特点，确定爱国主义教育的重点内容，采取丰富适宜的教学方式，增强爱国主义教育的针对性、系统性和亲和力、感染力。”

爱国主义教育法还规定，各级各类学校应当将课堂教学与课外实践和体验相结合，把爱国主义教育内容融入校园文化建设和学校各类主题活动，组织学生参观爱国主义教育基地等场馆设施，参加爱国主义教育校外实践活动。

用陶泥手工制作的祖国版图、手持五星红旗遨游太空的航天员、栩栩如生的北京天安门……近日，在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第八十小学陶艺功能室，学生们用一件件作品，表达对祖国繁荣富强的美好祝愿。

该学校负责人介绍，学校每个班每周都会安排一节陶艺特色课，让学生们在动手动脑中感受中华优秀传统文化的魅力，“今后我们针对各年龄段学生特点，将在日常特色课程中不断融入爱国主义教育的重点内容”。

除了学校教育，这部法律还对国家机关、群团组织、家庭、企业事业单位、社会团体等开展爱国主义教育提出了明确要求，如未成年人的父母或者其他监护人应当把热爱祖国融入家庭教育，支持、配合学校开展爱国主义教育教学活动，引导、鼓励未成年人参加爱国主义教育社会活动。

充分利用各类资源和各种形式开展爱国主义教育

10月1日早晨6时许，伴随着清晨的第一缕阳光，30多万各界群众在北京天安门广场共同见证五星红旗冉冉升起的庄严时刻。“向国旗——敬礼！”随着仪仗队员的口号声，《义勇军进行曲》奏响在天安门广场。升旗仪式结束后，伴随着《歌唱祖国》的奏乐，人们挥舞着手中的国旗，尽情唱响爱国赞歌。

爱国主义教育法规定，在每年10月1日中华人民共和国国庆日，国家和社会各方面举行多种形式的庆祝活动，集中开展爱国主义教育。每年10月1日，从广袤乡野到城市街巷，从雪域高原到鱼米之乡，全国各地开展丰富多彩的活动，抒发爱国之情，砥砺强国之志。

全国人大常委会法工委负责人表示，各地各部门应充分利用各类资源和各种形式开展爱国主义教育，包括利用红色资源、文物古迹、爱国主义教育基地和各类文化场馆等各类资源，通过功勋荣誉表彰奖励和各种纪念庆祝、民俗文化活动，通过升挂国旗、奏唱国歌、宪法宣誓等仪式礼仪，通过文艺作品、新闻媒体和信息网络各种平台载体等。

据介绍，在这部法律公开向社会征求意见阶段，全国人大常委会法工委各基层立法联系点积极组织意见征询活动，有的地方还组织群众走进“身边的红色资源”接受爱国主义教育。比如，江苏昆山基层立法联系点把意见征询会开到了昆南抗日游击根据地史迹陈列馆，将立法意见征询和爱国主义教育结合起来。

为推动爱国主义教育广泛深入持久有效开展，这部法律明确规定了爱国主义教育主管部门以及其他相关职能部门的职责。同时，针对侮辱国旗、国歌、国徽，歪曲、丑化、亵渎、否定英烈事迹和精神等违背爱国主义精神的行为，该部法律在法律责任方面也作出了严格规定。

“这些规定是弘扬爱国主义精神的重要法治保障，必将推动爱国主义教育不断取得新成效，使爱国主义成为全体中国人民的坚定信念、精神力量和自觉行动。”于飞说。

《 人民日报 》（ 2023年11月23日 18 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)