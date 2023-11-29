新华社北京11月28日电 （记者张泉）28日发布的《2023研究前沿》报告和《2023研究前沿热度指数》报告，遴选出2023年全球较为活跃或发展迅速的128个研究前沿，并对相关学科的发展趋势和重点问题进行了研判。

报告由中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院文献情报中心与科睿唯安联合发布，旨在把握世界科技发展大势，并在学术化、专业化基础上向公众传播科技前沿主要进展与发展趋势。

报告遴选的128个研究前沿包括110个热点前沿和18个新兴前沿，涵盖农业科学、植物学和动物学，生态与环境科学，地球科学，临床医学，生物科学，化学与材料科学，物理学，天文学与天体物理学，数学，信息科学，经济学、心理学及其他社会科学等11个高度聚合的大学科领域。

“报告显示，随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，科学界对重大科学问题的研究不断深入，前沿技术不断涌现，应用试验持续拓展，主题方向涉猎广泛，学科交叉融合汇聚、理论应用互相促进的特点表现突出。”中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰说。

据介绍，“研究前沿”和“研究前沿热度指数”年度报告已连续多年发布，报告研究方法持续优化，核心内容不断丰富，社会关注度持续提升。

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