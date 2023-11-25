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北京市教育两委：学生患病期间作业一律不做硬性要求

2023年11月25日14:53 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月25日电 （记者 郝孟佳）今天，北京市教育委员会新媒体平台“首都教育”发布消息称，一切以孩子身体为重，学生患病期间作业一律不做硬性要求。

消息称，当前，北京市进入呼吸道传染病高发期，儿童感染人数增多。

北京市委教育工委、北京市教委表示，要最大限度保障学生健康安全，做好师生健康监测，确保师生不带病上班上课。做好线上线下教学有序衔接，对因病缺勤的学生，就近期课堂教学重点，学校、班级及时与家长沟通对接。

消息明确，学校对学生患病期间的作业一律不做硬性要求，不建议患病期间赶、补作业，一切以孩子身体为重；引导学生科学佩戴口罩，坚持勤洗手、常通风，适度锻炼，增强体质和免疫力。

此外，消息还称，考虑呼吸道疾病病程特点，家长要让孩子充分治疗和休息，即使身体好转也不着急返校复课，巩固好身体，利用丰富的线上教学资源居家学习；帮助孩子均衡膳食，规律作息，带动孩子养成良好的卫生和生活习惯。

北京市教育委员会新媒体平台“首都教育”官微截图。

北京市教育委员会新媒体平台“首都教育”官微截图。

(责编：李依环、熊旭)

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