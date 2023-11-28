第三届中国基础教育论坛在重庆召开。中国教育学会供图

人民网北京11月28日电 （记者李依环）25日-26日，第三届中国基础教育论坛暨中国教育学会第三十五次学术年会在重庆召开。本次论坛主题为“加快建设教育强国——聚焦深化教育教学改革”，来自全国基础教育领域的专家、学者、校长、教师和教育行政部门负责人共3000余人现场参会。

教育部党组成员、副部长陈杰通过视频方式致辞。对于下一步基础教育改革发展，陈杰提出五点期望：一是着力把握正确政治方向；二是着力保障教育公平；三是着力提高人才培养质量；四是着力加强教师队伍建设；五是着力促进高水平教育对外开放。

陈杰表示，多年来，中国教育学会在服务国家教育决策，服务教育基层一线等方面发挥了独特作用，为促进我国基础教育改革发展作出了重要贡献。希望学会发挥组织优势、平台优势、学术优势、资源优势，坚持联系一线，凝聚一线、服务一线、引领一线，努力成为教师之家、校长之家、专家之家，成为全国基础教育工作者的精神家园，成为当代教育家的成长摇篮。

中国教育学会会长朱之文表示，推进基础教育高质量发展，必须扎根一线教育实践，深入研究中小学幼儿园育人实践中面临的重大理论和实践问题，在学术上提供强有力的支撑。中国教育学会要发挥独特优势，服务和助推基础教育高质量发展。本届论坛旨在贯彻落实党中央关于加快建设教育强国重大决策部署，突显教育教学改革对于实现基础教育高质量发展的极端重要性，通过举办论坛，搭建交流平台，分享经验，探讨问题，凝聚共识，为深化教育教学改革、促进基础教育高质量发展贡献学会力量。

重庆市人民政府副市长、党组成员江敦涛表示，中国基础教育论坛是全国基础教育综合性学术盛会，是全国基础教育行政管理者、专家学者、校长、教师之间的交流分享平台。本届论坛着力展示基础教育发展新成效，交流基础教育发展新经验，探索基础教育发展新路径，必将为深化基础教育教学改革，推动基础教育高质量发展作出新贡献。他指出，重庆市将以这次活动为契机，充分运用成果，大力实施基础教育扩优提质专项行动，全力打造现代化教育强市，努力为教育强国建设作出新的更大贡献。

教育部基础教育司司长田祖荫作“努力夯实教育强国基点，加快推进基础教育改革创新”的主旨报告。他表示，当前，基础教育领域重点要抓实、抓好10个方面工作：一是抓党建德育，落实立德树人根本任务；二是抓布局规划，优化区域教育资源配置；三是抓扩优提质，提升教育公共服务水平；四是抓“五育并举”，进一步发展素质教育；五是抓科学教育，厚植创新人才培养沃土；六是抓“双减”落实，减轻学生过重学业负担；七是抓教育数字化，赋能基础教育高质量发展；八是抓协同育人，促进家校社形成育人合力；九是抓国际交流，提升基础教育国际影响力；十是抓校园安全，守住学生生命安全底线。

据悉，本次大会设置主旨报告、校长星空、主题发言、课堂观摩等多种形式，旨在全面展示中国基础教育改革发展前沿进展、学术成果与实践探索，助力基础教育高质量发展。中国教育学会常务副会长吕玉刚，副会长、秘书长杨银付分别主持论坛开幕式和大会主旨报告环节。中国教育学会副会长王定华、黄政分别主持大会主题发言和“中国好课堂”环节。

论坛期间还举办了19场平行分论坛、19场平行微论坛，专家、学者和一线教师围绕“教育强国、教育家精神、培根铸魂、家校社协同育人、学校治理、教师教育体系构建、未来课程建设、全球胜任力、教学变革、数字时代德育培养、乡村教育、区域育人”等百余个基础教育改革发展重点、热点、问题展开研讨和交流。

(责编：李昉、熊旭)