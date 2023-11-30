内容科技与“大思政课”创新研讨会。白杰摄

“‘大思政课’一定要跟现实结合起来，要善用人工智能、大数据等‘事’‘体’层面的成果‘以器启道’，更好服务‘大思政课’的育人目标、育人本质、育人价值。”北京邮电大学马克思主义学院党委书记、院长周晔近日在人民网举办的内容科技与“大思政课”创新研讨会上表示。

2021年3月6日，习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药卫生界、教育界委员时指出：“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。上思政课不能拿着文件宣读，没有生命、干巴巴的。”

如何充分调动全社会力量和资源，推动思政小课堂与社会大课堂相结合，利用最新技术手段让思政课更加鲜活生动，让学生入脑入心是本次研讨会的热点问题。

北京邮电大学原校长助理、经管学院院长吕廷杰教授在演讲中指出，在数字经济时代，“网络空间信息消费”为主要内容的第四产业将不断发展和兴盛。思政教育在这一过程中要发挥好思想引领功能，用正确的价值观去引导网络信息和由此催生出的文创产业的发展方向。同时思政教师要紧跟时代步伐，积极引导数字科技赋能文创产业，实现寓教于乐，助力思政教育走向多维化、生动化。

各高校在研讨会上还分享了“大思政课”建设的经验和成果。中国农业大学马克思主义学院副院长王琳介绍，该校师生按照习近平总书记给中国农业大学科技小院同学们的回信精神，通过“学前驻村实践”“学校课程学习”“科技小院再实践”的三段式人才培养模式，多措并举推进科技小院赋能“大思政课”高质量开展。

新疆农业职业技术学院马克思主义学院院长王学利以“高职‘大思政课’建设机制的探索与实践”为题，从推动职业院校思政课改革创新、努力探索构建职业院校“大思政课”体系、牵头共建大中小思政课一体化建设工程三个方面介绍了新疆农业职业技术学院在“大思政课”方面的具体做法和成果。

北京邮电大学马克思主义学院教师裴晓军介绍了“智能思政的邮马方案”。北邮率先尝试了“5G+全息&4K直播”思政课，搭建了集资源整合、交流讨论、评价反馈等功能服务于一身的教学云平台，凭借强大的智能网络系统，形成精准、个性、灵活的思想政治教育教学体系，让思政课的道理变成学生的信仰与战斗的武器，最终实现教师陪伴、教学陪伴、真理陪伴、信仰陪伴。

“教育方式和学习模式已经发生了翻天覆地的变化，这就要求更新话语权建构的形式。数字化时代，思政教育话语已经展现出话语主体多元性、话语表达形式多样性、话语载体开放性和普遍性等特征。”重庆交通大学马克思主义学院副院长苏洁以“数字化赋能思政教育话语权建构研究”为题，围绕数字化时代思政教育面临的机遇与挑战、数字化赋能思政教育话语权重建的必要性可行性和实现路径等方面展开介绍。

哈尔滨工业大学思政实践课教研室主任尹胜君以“基于铸魂育人知识图谱打造五新融合的大思政实践育人平台”为题，介绍了学校通过大师资、大场域、大内容、大资源、大数据搭建大平台、构建知识图谱、实现精准思政的模式探索。

如何通过内容科技赋能“大思政课”建设，实现学起来、动起来、玩起来？在本次研讨会上，多家创新型企业的代表介绍了AI大模型、数字人、混合现实等技术与思政教学的结合案例，以及数字沙盘、数字教学产品、动线导航展示系统、线上MR数字展厅等产品应用。

本次研讨会由人民网创业投资有限公司和北京邮电大学马克思主义学院联合主办，北京数字思政研究院承办。来自全国150余所高校马克思主义学院的负责人和内容科技企业代表就内容科技如何赋能“大思政课”建设展开深入研讨。

研讨会现场还举行了内容科技与“大思政课”创新研究基地揭牌仪式，人民创投与北京邮电大学马克思主义学院负责人为基地揭牌。

(责编：孙竞、熊旭)