近日，江西教育出版社推出新书《北大阅读课》，旨在帮助小学生拓展阅读面、激发阅读兴趣。书中收集了古今中外37个国家、百余位文学名家的优秀作品，为家长和老师解决“选书难”的问题。

据悉，该书由北京大学中文系教授温儒敏作序推荐，国际安徒生奖得主、北京大学教授曹文轩和阅读推广人石恢主编，北京大学语文教育研究所提供学术支持。温儒敏在序言中表示：“我一直鼓励要‘海量阅读’，还鼓励要读一些‘闲书’。”

丛书编选历时近十年磨砺打造而成，按照儿童心智发展的规律和阅读能力发展的阶段性特征，根据国家教程体系的分级方式，有计划地完成了对选篇的分级设计。同时，遵循“分级阅读”“计划阅读”“主题阅读”“群文阅读”“比较阅读”“整书导读”等理念对内容板块进行了合理的规划安排。

此外，该书每册均配有供教师或家长使用的《领读者手册》，以“自读+教读”的科学阅读方法，帮助孩子深入阅读。据介绍，《领读者手册》并不是传统的教师教学用书，而是在内容上聚焦文本的阅读理解，旨在帮助教师转换角色，在学生自主阅读发展过程中，起到一个组织阅读、带领阅读、讨论与分享阅读之作用的辅助性读本。

图片来源：江西教育出版社

(责编：李依环、熊旭)