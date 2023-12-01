人民网北京12月1日电 （记者李昉）11月30日，中国人民大学发布综合服务保障体系“你说我改、你夸我听”温馨易办系统。中国人民大学党委书记张东刚与8位学生代表共同按下启动按钮，发布温馨易办形象标识及海报。

启动键按下，“你说我改、你夸我听”温馨易办系统即刻同步上线，学校综合服务保障体系改革触达师生的“最后一公里”由此正式打通。在现场，同学们不约而同拿起手机“扫一扫”，抢鲜体验科技赋能智慧校园带来的便利与快捷。

“贴心！”“暖心！”“用心！”时刻把师生需求放在首位、把师生急难愁盼放在心上，成为这场学校综合服务保障体系改革的底层逻辑与价值原点，也为推进学校治理体系和治理能力现代化不断注入新的源头活水，带来学校改革与发展的全新蝶变。

张东刚表示，学校以“勇走办学新路、勇做改革先锋”的决心率先推进综合服务保障体系结构性重塑。“你说我改、你夸我听”温馨易办系统启动发布，既是坚持师生至上、厚植师生情怀，巩固深化主题教育成果的生动实践，也是全面提升学校综合服务保障体系服务能力的现实需要，更是以改革创新推进学校治理体系和治理能力现代化的关键举措。

为进一步深化学校综合服务保障体系改革，张东刚提出三点期望。他指出，一是要着力深化接诉即办的理论和实践创新，搭好师生“连心桥”。要始终坚持以师生为中心，问需问计于师生，用心用情用力解决师生急难愁盼问题，真正做到师生有所呼、学校有所应。二是要着力提升接诉即办的服务意识和应变效能，办好师生“暖心事”。要保持目光向下，创新工作方式，更快速、更精准地响应师生诉求，把工作做到师生“心坎上”。三是要着力增强接诉即办的科技赋能和统筹联动，画好师生“同心圆”。要善用科技支撑，关注诉求响应，提升服务水平，打造一个“人人有责、人人尽责、人人享有”的校园治理共同体，不断开创接诉即办改革新局面，为走好建设中国特色、世界一流大学新路作出新的更大贡献。

据悉，新学期以来，中国人民大学频繁推出一系列服务师生的新举措，从静音舱上新到智能外卖柜上线，从直饮水升级到田径场焕新，从学生公寓盥洗室热水改造到立德学生成长空间开放，收获师生广泛好评。学校将坚持改革与发展并重、传承与创新共存、保障与提升融合，打造有速度、有温度、有力度、有浓度的学校综合服务保障体系，让校园更美好、让师生更幸福，形成融合发展、内涵发展、协同发展、服务发展的新时代高校后勤服务保障新模式。

(责编：李昉、熊旭)