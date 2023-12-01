人民网北京12月1日电 （鲁婧、白炅）“学习新思想，做好接班人”主题座谈会日前在京举行。来自教育主管部门、中小学校、教科院的30多位嘉宾相聚人民网，就推动主题教育活动守正创新，协同加强少年儿童思政教育展开研讨。

“学习新思想，做好接班人”主题座谈会现场。人民网 皇甫万里 摄

教育部基础教育司副司长游森表示，媒体和教育的“牵手”必将为少年儿童成长创造一个更为良好的环境。“学习新思想，做好接班人”主题活动开展5年以来，通过把握“准”“实”“新”三个关键字，将该活动打造成为主题教育品牌活动。希望中小学校下一步在“融”和“效”上下功夫，加大对思政活动资源的统筹，增加思政工作的信度和效度，把“学习新思想，做好接班人”主题活动进一步做优、做强，为教育强国建设作出积极贡献。

“在立德树人方面，教育是深度媒体，媒体是宽度教育。”人民网副总编辑孙海峰表示，人民网长期以来坚持发挥党媒党网的主阵地作用，助力青少年思想政治教育。未来，人民网将重点围绕“心灵教育”，即思想政治、道德品行、心理健康等领域，发挥自身政治优势、科技优势、平台优势，努力搭建起教育高质量发展的交流平台，打造新时代的育人阵地。

共青团中央少年部宣传教育处处长雷智颖说，“学习新思想，做好接班人”主题活动坚持线上线下相结合，在形式载体上求创新，注重分类分层系统推进，在少年儿童政治启蒙和价值观塑造上发挥了积极作用。

座谈会上，来自六省市的教育主管部门、中小学校及教科院代表围绕座谈会议题展开深入探讨。大家认为，“学习新思想，做好接班人”主题活动为中小学校思政课程和课程思政提供了丰富的优质资源，让学校小课堂与社会的大课堂链接贯通，使校园讲堂变成学悟新思想的学堂。相关各方要通过学生喜闻乐见的思政实践活动，帮助少年儿童真正理解“学习新思想、做好接班人”的深刻内涵；要凝聚家校社协同育人合力，营造全社会共同关注关爱少年儿童健康成长，共同培育践行社会主义核心价值观的良好局面。

自2019年起，教育部、人民日报社、全国少工委在全国中小学校开展“学习新思想，做好接班人”主题活动。活动旨在引导广大中小学生坚定不移听党话、跟党走，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(责编：李依环、熊旭)