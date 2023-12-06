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教育部多措并举促进高校毕业生就业

2023年12月06日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：教育部多措并举促进高校毕业生就业

日前，教育部印发《关于做好2024届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》（以下简称《通知》），部署各地各高校深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实施“2024届全国普通高校毕业生就业创业促进行动”，多措并举促进高校毕业生就业。

《通知》要求，要大力开拓市场化社会化就业渠道。各地要持续深入开展“高校书记校长访企拓岗促就业专项行动”，提升访企拓岗工作实效。推进实施“万企进校园”计划，为毕业生提供更多优质岗位信息。全面推广使用国家大学生就业服务平台，深入开展“24365携手促就业精准服务”。充分发挥全国就指委和行业协会作用，加强分行业分区域就业市场建设。加大民营企业、中小企业招聘推介力度，鼓励中小企业更多吸纳高校毕业生。

在发挥政策性岗位吸纳作用方面，《通知》明确，要推动各地各部门尽早安排党政机关、事业单位、国有企业等招考和各类升学、职业资格考试，为毕业生争取更多求职时间。大力挖掘基层就业空间，继续组织实施好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等基层就业项目，拓展实施“城乡社区专项计划”“大学生乡村医生专项计划”。鼓励各地出台优惠政策，吸引更多毕业生到基层一线就业创业。畅通入伍绿色通道，积极鼓励高校毕业生应征入伍。

针对推进构建高质量就业指导服务体系，《通知》指出，要把就业教育和观念引导作为“三全育人”的重要内容，引导毕业生树立正确的成才观、职业观、就业观。加强生涯教育和就业指导，修订完善就业指导课程教学要求，遴选打造一批优秀就业指导课程和教材。充分运用现代信息技术，为学生提供个性化、精准化、便捷化的就业指导服务。办好首届全国大学生职业规划大赛。强化就业实习实践，帮助学生增强就业能力、获取就业机会。积极营造平等就业环境，切实维护毕业生就业权益。重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等困难群体毕业生，建立帮扶工作台账，“一对一”提供精准就业帮扶。深入实施“宏志助航计划”。推进对口开展就业帮扶援助。

《通知》还强调，要完善就业监测与评价反馈机制。要认真落实毕业去向登记制度，严格落实就业监测工作“四不准”“三不得”要求，确保就业数据真实准确。进一步完善就业工作综合评价指标体系，破除单一评价导向，推动各地和高校全面提升就业工作能力和服务水平。完善就业状况反馈机制，深入开展高校毕业生就业状况跟踪调查，持续实施毕业生去向落实率红黄牌提示制度，引导高校及时优化调整学科专业，提高人才培养质量。

根据《通知》，各地各高校要切实落实就业“一把手”工程，逐级压实工作责任，确保就业安全稳定。认真落实机构、人员、场地、经费“四到位”要求，按比例配备校级就业工作人员。大力开展就业总结宣传，推进就业政策宣传进园区、进企业、进高校、进社区，广泛宣传各地各高校和用人单位促就业的好经验、好做法，积极营造全社会关心支持高校毕业生就业的良好氛围。

（记者唐芊尔）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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