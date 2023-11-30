原标题：三部门发文聚焦基础教育扩优提质

近日，教育部、国家发展改革委、财政部联合印发了《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（以下简称《扩优提质行动》）。“《扩优提质行动》致力于深化基础教育供给侧改革，进一步做大优质教育资源‘蛋糕’，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，从根本上解决优质教育资源总体不足与人民群众期望‘上好学’的矛盾，增强人民群众教育获得感、幸福感、安全感。”教育部基础教育司司长田祖荫在30日举行的教育部新闻发布会上表示。

田祖荫指出，《扩优提质行动》的主要目标是，到2027年，学前教育优质普惠、义务教育优质均衡、普通高中优质特色、特殊教育优质融合发展的格局基本形成。学前教育阶段，公办园在园幼儿占比力争达到60%以上（2022年为54%）；义务教育阶段，扩增一批新优质学校，优质学位供给大幅增加；高中教育阶段，培育一批优质特色高中，普通高中多样化发展扎实推进，高中阶段毛入学率持续提升；特殊教育方面，特教学校在20万人口以上的县基本实现全覆盖，适龄残疾儿童义务教育入学率保持在97%以上（2022年为96%）。

具体来看，《扩优提质行动》对“学前教育普惠保障”“义务教育强校提质”“普通高中内涵建设”“特殊教育学生关爱”“素质教育提升”“高素质教师队伍建设”“数字化战略”“综合改革攻坚”等八大行动进行了部署。针对前四项行动，田祖荫作了重点介绍。

学前教育普惠保障行动，主要解决学前教育保障机制不健全、优质普惠性资源不足问题。一是首次明确公办园公用经费标准，提出“各地公办园生均公用经费标准原则上应于2024年达到600元/年·人”。二是要求优化普惠性资源结构，稳步增加公办学位供给，积极扶持民办园提供普惠性服务。在城镇新增人口集中地区新建、改扩建一批公办园。三是加强民办园收费监管，强化营利性民办园收费调控，遏制过高收费。

义务教育强校提质行动，应对的是义务教育阶段优质教育资源总量不足、城乡校际差距大问题。一是推进优质学校挖潜扩容，对有条件的、办学水平和群众认可度较高的学校，“一校一案”合理制定挖潜扩容工作方案，进一步扩大优质学位供给。二是促进新优质学校成长，制定区域优质学校成长发展规划，倾斜支持帮扶有一定基础的学校，加快成长为优质学校，办好“家门口”的每所学校。三是加强寄宿制学校建设，优化城乡教育资源配置和学校布局，因地制宜适当整合小、散、弱的乡村小规模学校，着力加强标准化寄宿制学校建设。

针对普通高中多样发展不充分、部分县中水平不高以及群众职普分流焦虑问题，三部门拟开展普通高中内涵建设行动。一是加大投入力度“新建一批”，高起点新建和改扩建一批优质普通高中，增加学位供给。二是创新办学机制“帮扶一批”，通过集团化办学、“组团式”帮扶、部属高校和省属高校托管帮扶县中等方式，扩大优质普通高中教育资源总量。三是多样化发展“提升一批”，支持一批基础较好的地区和学校率先开展特色办学试点，积极发展综合高中，推进职普融通。四是有序增加招生计划“扩容一批”，深入挖掘现有优质普通高中校舍资源潜力，并结合实际优化招生计划安排，有序扩大优质普通高中招生规模。

特殊教育学生关爱行动，目的是解决特殊教育资源不足适宜性不强问题。一是扩大特殊教育资源，鼓励20万人口以上的县办好一所达到标准的特殊教育学校，20万人口以下的县因地制宜设立特教班；推动省会城市、计划单列市及较大城市加快建设孤独症儿童特殊教育学校。二是推进普惠融合发展，积极发展学前教育和高中阶段特殊教育。推动特殊教育与普通教育、职业教育、医疗康复和信息技术等相结合，加强融合教育资源建设。（记者唐芊尔）

(责编：李昉、李依环)