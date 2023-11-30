原标题：发挥高等教育龙头作用 加快教育强国建设步伐

习近平总书记在主持中央政治局第五次集体学习时强调，建设教育强国，龙头是高等教育。在我国从教育大国到教育强国的系统性跃升和质变过程中，高等教育应全面贯彻党的教育方针，勇担龙头使命，坚持聚焦重点，深化改革创新，为中国特色社会主义教育强国建设提供有力支撑。

聚焦办学方向，始终坚持党的全面领导。发挥好龙头作用，首要是扎根中国大地办大学，坚持社会主义办学方向，坚持党对各项工作的全面领导，坚决在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面加强党的建设，能够为高等教育高质量发展提供坚强保障。把党的领导落实到高校办学治校全过程各方面，这就要求高校深刻把握中国特色社会主义教育强国建设的根本保证、根本目标、重要使命、基本路径的内在联系，将党的领导和党的建设与学校改革发展稳定各项工作紧密结合，不断促进党建与业务水乳交融。

聚焦立德树人，深刻把握建设教育强国的核心课题。把握好立德树人的根本任务，就是要把握好为党育人、为国育才的根本目标，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导学生坚定理想信念，永远听党话、跟党走。一方面，通过改革完善思政课程、通识课程、专业课程三位一体的思政课程体系，构建以“教师思政、课程思政、专业思政、队伍思政、文化思政、学生思政”为主体的思政育人体系，努力培养在社会主义现代化建设中可堪大用、能担重任的栋梁之才；另一方面，准确把握高等教育规律和人才成长规律，推动学生回归课堂、教师回归教学、学院回归人才培养、高校回归教育事业，推动以教师为中心向以学生为中心转变、以教为中心向以学为中心转变、以供给为中心向以需求为中心转变、以投入评价为中心向以产出评价为中心转变，不断完善人才培养模式。此外，要统筹两个课堂，全面提升学生专业能力，推进创新创业教育与专业教育深度有机融合，将创新创业教育融入人才培养全过程。不仅要坚持以学生为中心、以产出为导向并持续改进，抓好人才培养的供给侧和需求侧，更要坚持引用育并举，围绕学科建设需要高标准引人，优化师资成长生态，以优质师资培养高质量人才。

聚焦学科专业，始终坚持高质量发展这条生命线。当前高校的办学类型层次理当呼应经济社会发展需求，调整学科结构、更新专业设置，对新工科、新医科、新农科、新文科进行转型升级，着力构建学科专业高质量发展体系。通过以学科调整、专业优化、课程再造为抓手，巩固强化优势特色专业，改造传统专业，压缩长线冷门专业，培育新兴交叉学科专业，暂停或取消办学条件差、办学能力弱的专业，打造与时俱进的本科专业和学科学院布局的升级版，推进学科专业新旧动能转换。在“四新”专业建设方面，以教育部一流本科专业建设“双万”计划、“六卓越一拔尖”计划2.0等为牵引，聚焦国家和区域重点产业链，坚持需求导向，加强内涵发展，推动新工科、新农科、新医科、新文科建设，提升高等教育对高质量发展的支撑力和贡献力。同时，创新交叉学科建设组织形式，能够在学科交叉处产生新的增长点，将学科综合优势发展成为学科交叉融合优势，推动教师发展方式、学生培养方式、学科成长方式的实质性变革与创新。

聚焦科学研究，始终围绕服务高质量发展这一重要任务。高校作为科技创新的策源地，能够以“顶天”的基础研究成果，“立地”的应用研究及成果转化，加快推动科技创新，支撑我国科技自立自强。当前，广大高校正紧密结合“四新”学科建设，瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求，组建高水平研究团队，推进原始科研创新。一是发挥高层次领军人才的科技策源主力军作用，以学者、团队、平台、项目和成果为重要抓手，强化国家级重大科研平台支撑，加快科研范式和组织模式变革，着力提升纯科学“顶天”科研能力。二是紧密结合市场和产业发展需求，发挥人才资源、科技创新优势，推进“立地”科研创新，推动应用科学研究和科技成果转化。积极改革创新校地、校企合作形式，打造行业产教融合共同体，支持龙头企业和高水平高等学校牵头，以职业需求为导向、以具备一线操作能力和系统解决方案的综合能力为培养重点，在国家重要的战略性产业试点，采用校企合作方式培养专业学位硕士博士研究生，提升关键核心技术和重大科研攻关能力，全力服务国家和经济社会发展。

（作者：胡金焱，系山东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、青岛大学党委书记）

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