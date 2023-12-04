原标题：我国去年教育经费总投入超6万亿元

教育部、国家统计局、财政部日前发布2022年全国教育经费执行情况统计公告。公告显示，2022年全国教育经费总投入为61329.14亿元，首次超过6万亿元，比上年增长5.97%。国家财政性教育经费为48472.91亿元，比上年增长5.75%，占国内生产总值的4.01%，实现了“一般不低于4%”。全国一般公共预算教育经费为39256.96亿元，比上年增长4.79%，占一般公共预算支出的15.07%。

“教育经费投入是国民教育发展的基础，是办好人民满意的教育的重要支撑。全国教育经费总投入超过6万亿元，已连续10年保证了4%的教育投入基准线，这充分体现了我国始终坚持优先发展教育事业，教育成为我国财政一般公共预算第一大支出。”西南财经大学教育政策与管理研究所所长陈涛表示。

根据统计公告，2022年全国按在校学生人数平均的一般公共预算教育经费为15731.97元，比上年增长2.44%。其中，全国幼儿园为10198.39元，比上年增长7.29%，增长最快的是新疆维吾尔自治区（33.09%）。全国普通小学为12791.64元，比上年增长3.32%，增长最快的是山西省（10.38%）。全国普通初中为18151.98元，比上年增长2.14%，增长最快的是西藏自治区（9.82%）。全国普通高中为19117.92元，比上年增长1.64%，增长最快的是福建省（11.03%）。全国中等职业学校为17461.54元，比上年增长2.14%，增长最快的是宁夏回族自治区（21.51%）。全国普通高等学校为22205.41元，比上年下降1.69%，增长最快的是四川省（13.42%）。

陈涛分析，从学段看，基础教育的基点作用不断巩固，义务教育始终是教育发展的根本所在。公告数据显示，在所有学段中，学前教育的增长比例最大，这与近年来国家推进优质普惠学前教育的努力密不可分，学前教育已被列为各地重大民生工程，“省级统筹、市（州）支持、以县为主”的学前教育管理体制不断完善，以政府为主导的学前教育公共服务体系逐步充实和提升。今年8月，教育部、发改委、财政部联合印发《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》，明确提出到2027年“公办园在园幼儿占比力争达到60%以上”，并且规定“各地公办园生均公用经费标准原则上应于2024年达到600元/年·人”。这是国家层面首次提出政府投入学前教育的生均量化标准，也是学前教育公共财政保障的重大举措，有望切实保障优质幼儿教育资源持续扩充，满足人民群众“上好园”的美好愿望。

“全国幼儿园生均公共教育经费增长7.29%，远超平均增长率2.44%。”北京大学经济学院研究员王熙将关注点也放在了学前教育领域。他说：“已有研究表明，学前教育是投资回报率最高的学段。儿童早期发展一直被认为是个体一生人力资本积累的最关键部分，事关个人职业发展和国家人力资本积累。”

从区域来看，我国中西部地区教育投入增幅增速显著，特别是新疆、西藏、贵州等地教育投入提升最为突出，体现了公共教育资源配置的区域公平，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育正成为现实。

（记者晋浩天 通讯员聂一丹）

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