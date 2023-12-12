北京大学：雪映小径，轻轻走进这洁白与山水共舞之处。校方供图

人民网北京12月12日电 岁末冬初，一场瑞雪捎来最浪漫的告白。点点扬花，片片鹅毛，大学校园与初雪的一场相遇，碰撞出诗情画意的美好。

师生们用相机记录这一银装素裹的世界，把所有美好和欢欣，定格在最美的青春时光里......（孙竞、李依环、实习生徐纪雪）