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坚持教育、科技、人才“三位一体”统筹推进

侯万军 辛越优 马继伟
2023年12月06日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：【光明论坛】坚持教育、科技、人才“三位一体”统筹推进

党的二十大报告深刻提出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。经济靠科技，科技靠人才，人才靠教育。“教育发达—科技进步—经济振兴”是一个互为支撑、循序渐进的统一过程，其基础在于教育。实现高质量发展，教育、科技、人才可谓是“最大创新资源”。坚持教育、科技、人才“三位一体”统筹推进，才能开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，推动区域协调发展。

一是增强教育、科技、人才“三位一体”统筹推进的契合度。教育、科技、人才从来都是不可分割的统一体。作为人类文明进程中最宝贵的资源，三者既同根同源，又同轨同向。教育的本质是培养人才，科技的本质是解放和发展生产力，教育为科技进步提供源源不断的人才支撑，科技也为教育发展持续赋能。教育、科技、人才既有自身子系统，又属于共同大系统。立足于系统观念，既要从子系统看待教育、科技、人才各自的功能价值，也要从整体视角看待共同大系统的总价值，从系统最优解的理论视角界定和把握教育、科技、人才在不同场景下统筹推进的作用和规律，实现教育、科技、人才“三位一体”统筹推进，从而产生全局性的战略价值，更好汇聚创新合力。从实践来看，有必要增强教育、科技、人才条块管理的互动性。如此方能有效避免创新资源配置的交叉重复。这需要打破行政壁垒，提高统筹层级，进行通盘谋划、一体部署，因地、因时、因需统筹配置资源，让教育、科技、人才实现相互辅助、有机统一。

二是增强教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展支撑区域高质量发展的匹配度。一方面，强化教育、科技、人才的供给匹配度。处理好政府与市场的关系是资源配置的核心问题，关键是要做到政府不越位、市场不缺位。教育的公共服务属性，决定了政府是教育资源的主要供给者。科技、人才既有公共属性，又有市场属性，需要政府供给，也需要发挥市场作用。因此，高质量推进区域协调发展，须理顺教育、科技、人才资源的供给关系，解决好供给与需求的匹配方式。更需明确供给与需求边界、遵循效能最大化原则，促进政府供给与市场供给各尽其职、相得益彰，力争实现创新资源的最优匹配。

另一方面，强化教育、科技、人才的精准匹配度。从总量讲，我国教育、科技、人才资源均居世界前列，但毋庸讳言，在实践中还存在不同程度的“不够用”“用不上”“不好用”等现象，造成宝贵创新资源配置错位、低效转化。必须从增强教育、科技、人才适配性的角度，遵循创新规律和目标任务，提升资源配置的精准性，把支撑区域高质量发展“行不行”的要求，体现到创新资源配置的全链条、各环节，切实推进教育、科技、人才资源精准对接和有效配置，实现人尽其才、物尽其用。此外，还需强化教育、科技、人才的跨域匹配度。传统的以行政层级和部门管理为主的“小域”资源配置方式，很难满足高质量发展阶段区域协调发展“大域”的需要。因此，须从更高层次、更大范围统筹配置教育、科技、人才资源，促进各类创新资源在更大范围优势互补、同频共振，实现教育、科技、人才资源“跨域”最佳匹配。

三是增强教育、科技、人才服务区域协调发展战略的贡献度。促进区域协调发展，传统的要素驱动越来越不适应新形势新要求，必须尽快转向教育、科技、人才“三位一体”统筹推进，这也是发展新质生产力、开辟发展新领域新赛道的必由之路。教育、科技、人才“三位一体”统筹推进，也是落实企业创新主体地位的重要抓手。当前，一流的教育、科技、人才资源多流向高水平大学和科研院所，这也是影响企业创新主体地位的瓶颈之一。能否有越来越多一流的教育、科技、人才资源顺畅地流向企业，是检验“三位一体”统筹推进成效的关键标准。对此，应当尽快建立一流创新资源加速流向企业的相关政策和体制机制，促进教育链、创新链、人才链与产业链深度融合、一体推进，推动强化企业创新主体地位。当前，在推进区域高质量发展过程中，有必要将教育、科技、人才“三位一体”统筹推进成效作为考核的关键性指标之一，建立基于高质量发展要求、具有区域特色和功能价值的评价考核体系，充分发挥其应有的导向和引领作用，让创新和创造活力竞相奔涌，为高质量发展提供持久而有力的支撑。

教育、科技、人才资源禀赋差异，是导致区域发展不协调不充分的关键因素。面向未来，破解区域协调发展难题，须从教育、科技、人才“三位一体”统筹推进的新视角，强化三者之间的契合度、提高支撑高质量发展的匹配度、增强服务国家战略的贡献度。唯此，才能使“最大创新资源”发挥最大创新效能，形成支撑引领区域协调发展的强劲动力。

（作者：侯万军、辛越优、马继伟，分别系浙江大学北京研究院副院长，浙江大学中国科教战略研究院副院长、研究员；浙江大学区域协调发展研究中心副研究员；浙江大学长三角智慧绿洲创新中心助理研究员）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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