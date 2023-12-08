人民网呼和浩特12月8日电 （记者林露）12月8日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古自治区呼和浩特市成功举办。

本届论坛由人民日报社指导，人民网主办，中国职业技术教育学会提供学术支持，人民网教育频道、呼和浩特市教育局、呼和浩特职业学院承办，旨在搭建职业院校交流平台，展示产教融合新成果，探索立德树人新路径，推动职业教育高质量发展。

内蒙古自治区副主席包献华出席论坛并致辞，自治区政协副主席杨劼出席论坛。人民网董事长叶蓁蓁、呼和浩特市政府副市长付金在、中国职业技术教育学会常务副会长刘建同现场致辞，教育部职业教育与成人教育司副司长林宇视频致辞。

包献华代表内蒙古自治区政府向与会嘉宾表示欢迎。他说，内蒙古把职业教育摆在更加突出位置，切实加大制度创新、政策供给和投入力度，围绕体系贯通、“双高”建设、人才激励、师资队伍、产教融合等制定15条具体政策措施，推动全区职业教育蓬勃发展。内蒙古将坚持统筹“三教”协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，着力深化办学体制改革和育人机制改革，不断增强职业教育的适应性、匹配度和支撑力，努力为我国职业教育作出内蒙古贡献。

付金在致欢迎辞时表示，呼和浩特市深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。目前，全市职业院校达到36所，“六大产业集群”专业占比达到43%。此外，还成立“五万产业工人留呼工程”政校企媒产教融合共同体，加快构建现代职业教育体系，努力培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

刘建同在致辞中表示，本次论坛主题符合当前所处的时代和经济社会发展需要，也符合教育特别是职业教育改革发展创新实际。职业教育如何跟上时代的变化、适应新技术和产业变革需要，是必须要重视、研究和解决的问题。

林宇在视频致辞中表示，职业教育的发展要紧紧遵循产教融合这根主线，以“一体两翼”的工作布局来展开。同时，要在提升职业学校关键办学能力、建设开放型的实践教学基地、加强师资队伍建设、拓展学生成长成才通道，以及拓展职业教育海外办学方面多多着力、开拓创新，进而推动职业教育实现高质量发展。

会上，工人日报社副总编辑赵巧萍、四川护理职业学院院长张先庚、中国高等教育学会职业教育分会理事长周建松、呼和浩特市教育局局长王文梅、日照职业技术学院院长苏海勇、教育部职业院校文化素质教育指导委员会副主任委员朱爱胜等专家及学校代表先后作主旨发言。来自全国的百余所职业院校聚焦职业教育领域的热点问题，围绕“拓宽学生成长成才通道推进职业教育高质量发展”“强化多跨协同高质量建设市域产教联合体”“营造良好氛围加快构建大思政育人新格局”等话题展开深入探讨，凝聚发展共识。

论坛上，《2022-2023学年全国职业院校产教融合创新实践情况报告》正式发布。北京电子科技职业学院、深圳信息职业技术学院、重庆电子工程职业学院等15所职业院校的创新经验入选典型案例。

人民网还启动职业院校互联网“大思政课”共建机制，成立“全国融媒体行业产教融合共同体”。呼和浩特市教育局发布促进职业教育高质量发展《青城职教宣言》。

(责编：许珺、刘凡)