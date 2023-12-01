人民网北京12月1日电 （记者孙竞）据教育部网站消息，11月29日，教育部在山东青岛召开首次全国校外培训行政执法工作现场会。全国32个省份校外培训监管部门负责同志，“双减”改革试点城市和计划单列市教育局负责同志，部分市、县教育局主要负责同志参加会议。

会议强调，要不断强化校外培训法治思维，着力发挥法治在校外培训治理中的引领、推动和保障作用，使校外培训在法治轨道上运行。要依法规范校外培训行业秩序，推动诚实守信合法经营，坚决打击“劣币驱逐良币”，使校外培训回归“良心的行业”。要依法保护人民群众合法权益，严肃查处违法培训行为，特别是培训机构“退费难”“卷款跑路”行为，以执法的“冷刃”，让人民群众感受到被保护的“温暖”。

会议要求，要健全校外培训执法体系，推动完善党委和政府领导下各部门分工负责的联合执法机制，切实增强执法力量，广泛凝聚执法合力。要严格规范公正文明开展校外培训执法，坚持过罚相当原则，坚持处罚与教育相结合，使执法既有力度又有温度。要强化校外培训执法监督，完善挂牌督办机制、公开通报机制、统计报告机制、责任追究机制，层层压实执法责任，既强化对处罚过程中滥用、超越职权等违法行为的监督，又督促执法机关积极履行职责，对违法行为“亮剑执法”。

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