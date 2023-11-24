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北京体育中考现场考试评分标准公布

2023年11月24日15:50 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月24日电 （记者孙竞）今日，北京教育考试院发布了《北京市义务教育体育与健康考核评价现场考试项目评分标准（试行）》，2024年中考开始适用。明年起，北京中考体育现场考试满分仍维持30分，项目由原来的“8选3”变为“22选4”。男女生中长跑满分标准分别优化调整为4分05秒和3分55秒。

据了解，2021年12月，北京市教委发布《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》，除增加过程性考核外，对现场考试内容进行了较大调整，进一步扩大了项目数，采取分类限选的方式，共划分四类、设置了22项考试内容，其中第一类（素质项目1）中长跑项目（男生1000米，女生800米）为必选，其余三类为可选，由同学们在每类中自主选择1项，即每名同学在现场考试中共参加4项考试内容。

对照原来体育中考现场考试项目，在此次评分标准的制定上，一方面科学调整了原有项目标准，包括男生1000米、女生800米、引体向上、仰卧起坐、实心球5个项目，其中，男生1000米、女生800米、引体向上、仰卧起坐也是《国家学生体质健康标准（2014年修订）》的测试项目。在全面分析2017年以来体育中考、抽测、统测数据基础上，对照国家学生体质健康标准，按照“达到良好即满分”的原则进行调整。另一方面科学制定新增项目标准，新增的17个项目，也按照“达到良好即满分”的原则，参考《国家体育锻炼标准》、外省市中考体育相关标准、实证数据分析和专家论证意见制定。新增项目难度不高于原有项目。

北京市教委相关负责人介绍，评分标准的制定坚持和体育与健康考核评价改革的初衷相一致，即应试和分数绝不是目的，而是以此为载体，引导孩子形成健康的生活习惯，真正实现在体育运动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。同时注重科学性、基础性和公平性，考虑选择的多样性和个体的差异性，减轻压力，减小分数差异，强化过程，鼓励重在参与。

北京教育考试院介绍，充分考虑到考试项目多、考生选择组合多，各项目组考对场地要求不同等特点，考务安排将更加突出科学性、规范性，将根据考生选考组合和各项目特点进行考场编排，一般来说游泳项目会单独安排在一个独立单元（每半天为一个单元）进行考试，其他所有考试项目在两个相近单元内完成。

在考试组织上，各区将准备专门的考试场所（考点）进行考试，按照“统一考试时间、统一考试项目、统一考试规则、统一评分标准、统一场地器材设置及仪器设备标准”的原则组织实施。考生在考试前可通过初中学校及时了解自己所选择项目的考试安排，以便做好准备。在考试实施上，各考点设有考生集结区、备考区、考试区和救护区等有关区域，合理安排各项目考试场地和器材设备，科学规划考试路径。在考试过程中，将根据项目和分组情况，由专人进行组织和引导考生，保证考生按最优化进程完成考试。

对于广大家长和考生关注的考试信息推送问题，北京教育考试院表示，每名参加考试的考生可根据体育考试实施方案要求，自主选择考试项目（选项初步计划安排在本学期末进行），各区完成考务准备后（一般在3月份），会通过初中学校将考试时间、考试地点、考试项目安排等信息及时通知到每一名考生，以便考生做好考试准备。具体安排和有关要求也都会通过学校提前告知考生和家长。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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