原标题：成渝两地人社部门 达成多项合作措施

10月20日，成渝地区2024届普通高校毕业生数智行业双选会在位于重庆永川区的重庆智能工程职业学院举行，来自全国的300余家用人单位为高校毕业生提供就业岗位。新华社记者 王全超摄

记者从成都市人力资源和社会保障局了解到，在成渝地区双城经济圈建设过程中，成渝两地人社部门在就业、社保、人才、劳动关系公共服务“四大体系”方面积极携手合作，目前已达成近200项合作措施。

在稳就业方面，截至目前，两地共享人力资源和就业岗位信息24万个，已联合开展成渝专场招聘活动53场，为两地2262家用人单位发布5.92万个就业岗位，实现劳务转移11.04万人，落实社保补贴、培训补贴、创业贷款补贴、就业补贴等政策补助资金超千万余元。

在社保公共服务方面，两地已办理成渝间基本养老保险关系转移业务1.07万人次，互办社保待遇领取资格认证1.43万人次。两地还加快人社数据资源汇聚，在交通出行、旅游观光、文化体验等方面实现更多“同城待遇”，推进两地社保卡“一卡通游”，在两地24个景区实现社保卡网上购票及预约，社保卡作为身份凭证在两地129家图书馆通借通还，实现成渝电子社保卡线上缴纳水费等服务。

在人才公共服务方面，今年以来，两地90家用人单位联动开展人才招引活动，发布近2500个人才需求；两地技工院校开展师资互培互训、校际交流17次，联合培养技能人才1246人；实现专项职业能力证书信息联网查询和数据互通。

在和谐劳动关系方面，两地同步启动2023年清理整顿人力资源市场秩序专项行动，着力规范人力资源服务活动。同时，落实劳动保障监察信息共享机制，共享重大劳动保障违法案件和失信联合惩戒名单信息。

在近日召开的成渝双核人力资源社会保障事业协同发展2023年第二次联席会议上，成渝两地人社部门还举行区县集中签约仪式，参加签约的12个区县将在就业、社保、人才、劳动关系等重点领域，开展人力资源高效集聚、人社政策协同等101项合作事项。（记者李倩薇）

(责编：李昉、孙竞)