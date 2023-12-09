人民网呼和浩特12月9日电 （白炅）以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛8日在内蒙古呼和浩特举行。兰州资源环境职业技术大学党委常委、副校长高鸿斌出席圆桌论坛并发言。

兰州资源环境职业技术大学党委常委、副校长高鸿斌出席圆桌论坛并发言

如何建立健全课程思政育人体系，既是回答“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”根本问题的需要，也是职业院校需要持续探索、创新破难的工作。高鸿斌表示，做好专业知识传授、技能人才培养与理想信念教育的结合，是一个系统化的工程，也是落实立德树人根本任务的核心要义。职业院校同样肩负为党育人、为国育才的神圣使命，需把握这一新时代高技能人才队伍建设迫切需要的大课题。

“高职院校应根据职业教育教学和人才成长规律，结合专业特点，构建科学合理、层层递进的课程思政教学体系。” 高鸿斌介绍，兰州资源环境职业技术大学经过不断探索，总结出“五个大”做法，牢牢把握教育教学改革这一主阵地，为西部职业教育振兴贡献力量。

第一，构筑“大格局”，注重全方位的顶层设计。学校的教育理念要在办学全过程中有所体现，要把专业技能和理想信念教育相结合的要求融入到人才培养方案和课程标准中，做到全校各个专业相遵循。

第二，做好“大课程”，把思政课程与课程思政教育教学相统一。每个专业开设的课程应蕴含思政教育的元素，不仅要传授知识、培养技能，同时也要有强化理想信念的职能。

第三，聚合“大主体”，整合资源合力开展教学。加强教师队伍建设，除专职教师，学校也注重兼职教师队伍建设。加强与企事业单位、红色博物馆、纪念馆等专业技术人员的协同合作，全面增强思政育人效果。

第四，铺设“大过程”，贯彻落实大中小学思政课一体化建设要求。对于职业院校来说，我们要衔接前序和后继的学段开展思政教育。学校积极参与全省的大中小学思政教育一体化的研究课题，切实增强思政课的针对性、有效性，更好地用党的创新理论铸魂育人。

第五，融合“大领域”，实现多领域育人。学校通过与省级大思政课实践教学基地相关资源建立合作关系，定期开展现场教学，是理论结合实际的良好方式。

(责编：孙爽、刘凡)