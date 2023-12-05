原标题：成为照亮学生科研生涯的“光”

罗 安 中国工程院院士、湖南大学教授

我是罗安，一名热爱科研和教学的“追光者”。

1977年恢复高考的消息，是我生命中的第一道曙光。

当时还是知青的我，每天早上5点多起床，往返20多里山路去挑淤泥肥田。回到宿舍，我虽然已经筋疲力尽，但还是拿出书本复习几个小时，每天学习到凌晨两三点。

功夫不负有心人。我清楚地记得收到录取通知书时，我正在山坡上种竹子，邮递员一边挥舞着录取通知书，一边喊：“罗安！罗安！你的通知书来啦！”

拿到录取通知书的那一刻，我的激动之情难以言表。高考这道希望之光，彻底改变了我们这一代人的命运。

我生命里还有一道光，叫做理想。

1990年，我在《人民日报》上看到流体传动学家路甬祥院士的长篇报道《我的事业在中国》，深受感动。

经过认真备考，我考取了路甬祥院士的博士生。“我的事业在中国”这句话，也成为了一道我毕生追逐的理想之光。

我和团队走进企业，解决他们的技术难题。我们关注民生，提升电能使用效率；我们聚焦国家战略需求，不断创新应用场景，一路追光。

有一年，我在贵溪冶炼厂调研。企业负责人抱怨变压器电能损耗严重。我听后对这件事上了心，监测后发现是谐波惹的祸。谐波超标可能会引发电力系统灾难性大停电，造成大型设备重大事故，一次事故可能导致千万元损失。

当时国内常用的无源滤波装置效果一般，国外引进的效果虽好，但结构复杂、损耗大、成本高。于是，我决定改变这一局面，组建团队研发新设备。

我和团队经过无数个日夜研发出了设备，并应用于企业的生产线。然而，结果并不理想，我们的努力付诸东流。

科研攻关路上从来没有坦途。我们重整旗鼓，前后经过近8年时间，终于成功研发了我国首台10kV混合型有源滤波器装备。该设备不仅能降低功耗，还具有价格优势，在冶金、化工、电力等领域取得良好的应用效果。

电磁搅拌系统装备研发曾经是我国电磁冶金领域的难题。我和团队经历了数百次方案论证与完善，首创了无齿槽电磁搅拌技术，研制出了世界最宽3.6米宽厚板坯电磁搅拌系统、世界首套30吨双通道电磁加热装备，使我国进入该领域的世界领先行列。

后来，我们研制的铜箔电解电源装备，被应用于安徽铜冠、合肥铜轩等国内外100多条生产线，改变了我国相关设备主要依赖进口的局面。

近年来，我们又着眼于国家新的战略需求，带领团队重点攻关海洋水声探测、通信及海底供电核心技术与装备，研制的海岛特种电源装备已应用于南海、东海诸多岛屿。

传道济民是千年学府岳麓书院的教育理念。我一直践行这一理念，努力让自己成为照亮学生科研生涯的“光”。

我提出了“课堂讲授、实践教学、科研创新、市场引导”的四维融合模式，以及“革新课堂教学—整合平台优势—深化项目实践”的三层递进双向协同研究生培养方法，让学生在工程实践中提升分析和解决问题的能力，用“传帮带”的模式，为学生打牢科研基础。

这些年，我为国家培养了一大批优秀人才，所提倡的教育理念与方法，也在国内20余所高校与科研院所得到推广应用。未来，我会始终坚持言传身教，三全育人，为培养创新型“大国工匠”发挥自己更大的作用。

我愿做一道光，照亮青年学生的成长之路，让他们的青春不迷茫，为他们的征途引航。

(责编：郝孟佳、孙竞)