人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

成为照亮学生科研生涯的“光”

2023年12月05日08:43 | 来源：科技日报
小字号

原标题：成为照亮学生科研生涯的“光”

　　罗 安 中国工程院院士、湖南大学教授

　　我是罗安，一名热爱科研和教学的“追光者”。

　　1977年恢复高考的消息，是我生命中的第一道曙光。

　　当时还是知青的我，每天早上5点多起床，往返20多里山路去挑淤泥肥田。回到宿舍，我虽然已经筋疲力尽，但还是拿出书本复习几个小时，每天学习到凌晨两三点。

　　功夫不负有心人。我清楚地记得收到录取通知书时，我正在山坡上种竹子，邮递员一边挥舞着录取通知书，一边喊：“罗安！罗安！你的通知书来啦！”

　　拿到录取通知书的那一刻，我的激动之情难以言表。高考这道希望之光，彻底改变了我们这一代人的命运。

　　我生命里还有一道光，叫做理想。

　　1990年，我在《人民日报》上看到流体传动学家路甬祥院士的长篇报道《我的事业在中国》，深受感动。

　　经过认真备考，我考取了路甬祥院士的博士生。“我的事业在中国”这句话，也成为了一道我毕生追逐的理想之光。

　　我和团队走进企业，解决他们的技术难题。我们关注民生，提升电能使用效率；我们聚焦国家战略需求，不断创新应用场景，一路追光。

　　有一年，我在贵溪冶炼厂调研。企业负责人抱怨变压器电能损耗严重。我听后对这件事上了心，监测后发现是谐波惹的祸。谐波超标可能会引发电力系统灾难性大停电，造成大型设备重大事故，一次事故可能导致千万元损失。

　　当时国内常用的无源滤波装置效果一般，国外引进的效果虽好，但结构复杂、损耗大、成本高。于是，我决定改变这一局面，组建团队研发新设备。

　　我和团队经过无数个日夜研发出了设备，并应用于企业的生产线。然而，结果并不理想，我们的努力付诸东流。

　　科研攻关路上从来没有坦途。我们重整旗鼓，前后经过近8年时间，终于成功研发了我国首台10kV混合型有源滤波器装备。该设备不仅能降低功耗，还具有价格优势，在冶金、化工、电力等领域取得良好的应用效果。

　　电磁搅拌系统装备研发曾经是我国电磁冶金领域的难题。我和团队经历了数百次方案论证与完善，首创了无齿槽电磁搅拌技术，研制出了世界最宽3.6米宽厚板坯电磁搅拌系统、世界首套30吨双通道电磁加热装备，使我国进入该领域的世界领先行列。

　　后来，我们研制的铜箔电解电源装备，被应用于安徽铜冠、合肥铜轩等国内外100多条生产线，改变了我国相关设备主要依赖进口的局面。

　　近年来，我们又着眼于国家新的战略需求，带领团队重点攻关海洋水声探测、通信及海底供电核心技术与装备，研制的海岛特种电源装备已应用于南海、东海诸多岛屿。

　　传道济民是千年学府岳麓书院的教育理念。我一直践行这一理念，努力让自己成为照亮学生科研生涯的“光”。

　　我提出了“课堂讲授、实践教学、科研创新、市场引导”的四维融合模式，以及“革新课堂教学—整合平台优势—深化项目实践”的三层递进双向协同研究生培养方法，让学生在工程实践中提升分析和解决问题的能力，用“传帮带”的模式，为学生打牢科研基础。

　　这些年，我为国家培养了一大批优秀人才，所提倡的教育理念与方法，也在国内20余所高校与科研院所得到推广应用。未来，我会始终坚持言传身教，三全育人，为培养创新型“大国工匠”发挥自己更大的作用。

　　我愿做一道光，照亮青年学生的成长之路，让他们的青春不迷茫，为他们的征途引航。

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部