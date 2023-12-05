原标题：将迎建校70周年 北京舞蹈学院启动70堂公开课展示活动

北京舞蹈学院建校70周年70堂公开课展示工程日前在京启动。即日起，作为北京舞蹈学院迎接建校70周年的重点学术活动之一，学校将用70堂公开课展示北京舞蹈学院近70年人才培养和教育教学成果。

张军老师中国古典舞课程展示。北京舞蹈学院供图

北京舞蹈学院是新中国舞蹈教育的开创者、奠基者，是中国唯一一所专门化的舞蹈教育高等学府，也是当今世界规模最大、专业设置全面的舞蹈顶尖院校。2024年，“舞蹈家摇篮”即将迎来70周年校庆，学院将通过贯穿全年的15项重大活动和55项具体任务展示新时代北舞形象，树立中国艺术、中国文化、中国文明面对世界的北舞形象。

系列公开展示课是在北京舞蹈学院舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、舞蹈学专业等核心专业的核心课程中，遴选出70堂能够体现学院70年教学积淀、教学水平具有先进性、示范性的代表性优质课程，涵盖研究生教育、本科教育、中专教育三个层次。公开展示课程由教学名师、资深教师、优秀青年教师及优秀学生联合呈现，每一堂课都展现了北京舞蹈学院优秀的教学成果、先进的教学理念、丰厚的教学内容、完备的教学设计和创新的教学方法。

吕亮老师芭蕾课程展示。北京舞蹈学院供图

北京舞蹈学院党委书记巴图说，70堂公开课将成为北京舞蹈学院的引领工程、传承工程、示范工程、公开工程、人才工程。希望全体北舞教师与学生共同努力，形成聚焦教学、在教研教的氛围，用集体的教育教学智慧影响行业、服务社会。

据悉，北京舞蹈学院将以线上线下的多种形式展示课程建设成果，70堂公开课将贯穿2024年全年，定期在学院官方媒体平台等多个平台同步展播，并将不断拓展公开课社会播出渠道，形成北舞名师金课的品牌效应，高质高效传播弘扬中华优秀传统文化，彰显中国特色世界一流舞蹈院校的引领示范作用和社会服务的文化使命。 (记者 应妮)

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