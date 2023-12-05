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教育部：加强患病学生服务，对患病期间作业不做硬性要求

2023年12月05日14:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月5日电 （记者孙竞）近日，教育部印发《关于做好冬季学校流行性疾病防控工作的通知》，部署各地教育行政部门和学校切实做好冬季流行性疾病防控工作，保障师生健康和正常教育教学秩序。

通知要求，加强疫情监测体系建设，重点落实中小学校、幼儿园晨午检制度、传染病疫情报告制度、因病缺勤缺课追踪登记制度。针对当地学校呼吸道传染病发病情况主动与卫生健康、疾控部门会商，加强信息互通，协同开展风险研判和预测预警，指导学校做到科学精准应对。

通知强调，引导师生深化“每个人是自己健康第一责任人”理念，科学佩戴口罩，保持勤洗手、常通风、注意咳嗽礼仪，适度参与锻炼，提高健康素养和自我防护能力。加强家庭防疫指导，配合有关部门做好儿童青少年流感、肺炎球菌等疫苗接种宣传引导。指导有发热、咳嗽等症状的师生做好防护、及时就诊、规范治疗、科学用药，不带病上课上学。

通知特别指出，加强患病学生服务。完善应对预案，做好线上线下教学有序衔接，对因病缺勤的学生，指导利用丰富的线上教学资源居家学习。对学生患病期间的作业可不做硬性要求。结合呼吸道疾病病程特点，引导家长让患病学生充分治疗和休息，切实科学作出返校上课安排。

(责编：李依环、熊旭)

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