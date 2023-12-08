人民网呼和浩特12月8日电 （记者许珺）今天上午，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。广西职业技术学院党委书记梁裕出席圆桌论坛并发言。

广西职业技术学院党委书记梁裕出席圆桌论坛并发言。

打造市域产教联合体是深化现代职业教育体系建设改革的战略任务之一。针对当前市域产教联合体建设面临的挑战和问题，梁裕认为，首先，市域产教联合体的牵头单位应当发挥龙头示范带动作用，在人才培养、技术革新等方面汇聚合力。其次，地方政府要充分赋能，在政策、资金、人力等方面予以支持。同时，市域产教联合体要整体设计实体化项目，包括产业人才定制化培养、关键技术研发、资源平台整合等，以项目为纽带，实现各方良性互动。

在推动产教城深度融合方面，广西职业技术学院做了哪些有益探索？梁裕对此分享了三方面经验：

一是写好“特”字文章。学校对接广西特色农业产业，围绕涉农产业链，搭建“一会三集团二联盟”平台，创新“跨界协同、四链融通”的产教协同育人新机制，建成了涉农专业链产教融合实训基地，校地共建六堡茶产业学院。

二是做好“高”字功课。学校以“小切口、定位精准、精耕细作、改革创新”为思路，以校企深度融合为抓手，对接高端产业，建设了人工智能产业、文化创意产业、数字供应链产业等专业课程体系。

三是挖掘“强”字动力。学校依托国家糖业工程技术研发中心、国家非粮生物质能源工程技术研究中心及省级广西红茶加工工程技术研究中心，聚焦产业共性技术研发，孵化乡村振兴项目，面向广西中小微企业开展产业共性技术攻关科技成果丰硕。科技成果获广西科学技术奖、广西农牧渔业丰收奖等自治区级奖项6项，专利授权或软件著作权授权373件，重要科技成果10项，制定《地理标志农产品广西六堡茶栽培技术规程》等生产技术标准10项。

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