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人民网发布《2022-2023学年职业院校产教融合情况分析报告》

2023年12月09日13:51 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月9日电 以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛8日在内蒙古呼和浩特市举行。论坛上发布《2022—2023学年职业院校产教融合情况分析报告》。报告由人民网舆情数据中心/人民在线提供学术支持。

报告显示，当前职业院校产教融合呈现5个基本特点：一是打造市域产教联合体，立足产业紧密服务区域发展；二是专业布局重点行业，对接产业需求推广探索经验；三是创新实训项目场景，沉浸式学习促产教无缝衔接；四是成立行业产教联盟，整合资源形成新范式；五是针对就业靶向施策，以成果导向优化人才培养机制。

职业院校产教融合创新实践案例

职业院校产教融合创新实践案例

报告通过多渠道征集，筛选出15个职业院校在产教融合探索方面的优秀实践案例，并为职业院校持续深化产教融合提出4点建议：一是推进行业产教融合体建设，完善产教融合“两翼”；二是关注各方实际需求差异，双向奔赴寻找利益平衡点；三是完善实训基地相关政策，多措并举提升运营效能；四是前瞻部署把握发展风口，脚踏实地推动良性发展。

论坛上，2023—2024学年产教融合创新实践案例征集正式启动。（林露 王易楚）

(责编：许珺、刘凡)

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