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向家文：以水润心、以文化人、以德育才 构建“大思政”育人格局

2023年12月08日19:41 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月8日电 （记者孙竞）今天，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。长江工程职业技术学院党委书记向家文出席圆桌论坛并发言。

长江工程职业技术学院党委书记向家文出席圆桌论坛并发言。

长江工程职业技术学院党委书记向家文出席圆桌论坛并发言。

向家文分享了对立德树人与职业教育高质量发展的认识。他表示，职业教育事业发展成效显著，一条很重要的经验就是坚持立德树人、德技并修，这是推动现代职业教育高质量发展的应有之义和根本要求。学校的高质量发展，首要的就是要高质量完成好立德树人这个根本任务。人才培养的高质量，最核心最关键的是学生的政治素质和思想品质。

向家文介绍，长江工程职业技术学院是水利特色院校，主要任务就是为长江治理与开发，特别是三峡工程等培养专门人才，锻造了“以人才报国、保大江安澜”的光荣传统。近几年提出了“高职特点、时代特征、水利特性、长江特质、学校特色”的“五特”思政育人新模式。

向家文认为，思政工作如果没有有效的载体和途径，很容易虚化、泛化和形式化。他用“定标准、明主线、建环境、创载体”四个关键词，分享了学校坚持“以水润心、以文化人、以德育才”的探索实践和育人成效。他提到，学校通过对校园建筑、园区、道路等进行系列化命名并赋予人文内涵，发挥环境育人功能；开设了“故事长江”思政公开课，讲述长江的前世今生以及长江大保护国家战略的伟大意义；组织思政、语文、艺术三个方面的教师“同上一堂思政课”等。

向家文强调，当前，在中等和高等教育中，职业学校的学生都占有“半壁江山”，不仅数量庞大，而且一样是国家的未来、民族的希望。职业院校的教师责任重大，最关键的就是要针对职业学校学生的实际，采取符合其认知特点的、有效的方式方法，提升育人效果。

(责编：许珺、刘凡)

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