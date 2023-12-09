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郭庆：在高职教育与继续教育协同创新中推进高质量发展 

2023年12月09日17:13 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月9日电 （记者孙竞）8日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。重庆工商职业学院党委书记郭庆出席圆桌论坛并发言。

重庆工商职业学院党委书记郭庆出席圆桌论坛并发言。

重庆工商职业学院党委书记郭庆出席圆桌论坛并发言。

郭庆介绍，学校与重庆开放大学“两块牌子、一套班子、一体运行”。学校一直以提高人才培养质量为主线，坚持“一体多元三融合”办学。“三融合”就是职业教育与开放教育相融合，学历教育和非学历教育相融合，教育教学与信息技术相融合。

“2015年，我们就形成了‘一体多元三融合’的办学模式，不管是对于继续教育的重庆开放大学，还是对于职业教育的重庆工商职业学院，在我们学校里面是一体的。由于办学主体的多元，我们在重庆38个区县都有分校，这就是开放大学的特点，所以我们的办学必须服务于当地的经济社会发展。”郭庆说。

郭庆表示，多年来，学校把职业教育融合到终身学习、继续教育当中，坚持“办好百姓身边的大学”，培养高素质技术技能人才，服务经济和人们的终身职业发展。通过这两方面的融合，一起为学生的发展打开大门。同时，学校也在不断探索，加强课程建设的融通，用数字化的方式将各类学习的成果贯通起来。

谈到职业教育的高质量发展，郭庆认为，真正把产教融合打通，才能最大限度地为学生成长成才拓宽渠道。学校也在通过建立联合体、共同体等方式，努力拓宽这方面的渠道。

(责编：孙爽、刘凡)

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