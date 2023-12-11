原标题：天津发布高层次 和急需紧缺人才开发目录

记者12月8日从天津市人力资源和社会保障局（以下简称天津市人社局）获悉，为推进人才强市战略实施、优化天津人才发展环境、加快集聚高层次人才，天津市人社局发布了《天津市高层次和急需紧缺人才开发目录（2023）》（以下简称《目录》）。通过《目录》，天津确定了201个与该市12条重点产业链关联度强、市场需求量大的岗位，并进行集中发布。

天津市人社局人才开发处副处长刘芳介绍，《目录》以天津市12条重点产业链的重点企业人才岗位需求为基础，通过人力资源市场大数据分析、样本比对和专家论证，最终确定了岗位需求。其目的在于优化天津人才发展环境，加快集聚各方面优秀人才，激发人才创新创业活力。

刘芳说，天津目前从构建“1+3+4”现代工业产业体系，到深耕12条重点产业链，已经在产业发展方面形成新图景。《目录》以车联网、生物医药、中医药、新能源、新材料、航空航天、高端装备、汽车及新能源汽车、绿色石化等12条重点产业链中的重点企业作为分析对象，对各产业链急需紧缺岗位进行数据分析。此外，《目录》按照岗位名称、岗位技能要求、专业要求、学历要求、相关工作年限要求、薪酬范围，确定紧缺岗位目录，为产业发展、企业引才、人才求职提供参考依据。

在前期调研中，相关部门对天津2972家重点企业综合运用政策研读、数据分析、样本校验、会议研讨、专家论证等多种研究方法，以企业招聘岗位信息和人才需求为有效样本数据，精准分析和前瞻性预判重点企业岗位需要以及人才需求。用人单位可以将《目录》作为“选、育、留、用”人才的“操作清单”，精准制定人力资源开发计划，创造更多就业机会。人力资源服务机构可以将《目录》作为反映市场状况的需求清单，提供更加高效的专业服务，创造更高市场价值。高校院所可以参照《目录》优化调整专业课程，加快人力资源供给侧结构性改革，进一步推进产教融合。

（记者陈曦）

(责编：郝孟佳、李昉)