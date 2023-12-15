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着力打造经典传承教材

2023年12月15日08:11 | 来源：光明日报
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原标题：着力打造经典传承教材

近日，教育部发布《“十四五”普通高等教育本科国家级规划教材建设实施方案》提出，推动高校对使用时间长、影响范围广、师生认可度高的优秀教材建立传承创新机制，培育和打造一批具有典范性、权威性、创新性的经典传承教材，不断提升经典教材的生命力和影响力。这是深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实教材国家事权，加快推进自主知识体系、学科专业体系、教材教学体系建设的重要举措。方案的颁布和实施，有助于构建中国特色、世界水平的高质量教材体系，支撑服务高等教育走好高质量人才自主培养之路，为建设教育强国、培养担当民族复兴大任的时代新人提供坚实支撑。

体现典范性，让经典传承教材成为厚植魂脉、传承根脉、融通文脉的重要标杆。经典传承教材建设担负着铸魂育人的重要使命，是事关国家未来、民族未来的战略工程、基础工程。打造经典传承教材，首先要体现教材的典型性、示范性和引领性，让经典传承教材充分浸润哲学、科学、史学、文学、法学、艺术等人类思想文化的“经典”和“精粹”，充分呈现中华文化的鲜亮底色、中华民族的鲜明特色和人民江山的鲜红本色，成为凝魂聚气、强基固本的重要依托。经典传承教材的本质在于传承知识、传递思想和传播真理，在于以先进的科学文化思想塑造人。打造具有典型性、示范性和引领性的经典传承教材，应该坚守中华文化立场，让经典传承教材真正成为厚植马克思主义魂脉、传承中华优秀传统文化根脉、融通中华文脉的标杆和样板，让经典传承教材及其传承的思想文化经典历久弥新、经久不衰。

体现权威性，让经典传承教材成为服务大局、科学规范、启智增慧的育人精品。尺寸教材，悠悠国事。加快建设高质量教育体系，离不开高质量教材体系。可以说，教材质量是教材的“生命线”，也是教材权威性的重要体现。打造经典传承教材，需要充分体现教材的权威性、科学性和思想性，让经典传承教材在内容上蕴含科学精神和人文精神，在文化上体现历史自信与文化自信，在价值上彰显中国立场和中国智慧，在视野上呈现全球眼光和国家情怀，在导向上引领个人成长和国家发展，使经典传承教材成为传播科学和真理、传递思想和价值、传承经典和精粹、服务国家和社会的最生动、最有说服力的教科书，成为服务大局、科学规范、铸魂增智、启智润心的教育蓝本和育人精品。

体现创新性，让经典传承教材成为面向时代、引领方向、守正创新的教学载体。教材的生命力在于与时俱进、守正创新。教材创新，创的是新思路、新话语、新机制、新形式。建设高质量教材体系，需要不断创新教材的叙事体系和话语体系，不断把握理论前沿、总结鲜活经验、凝练标识性概念、反映创新性思想。打造经典传承教材，还需要充分彰显教材的前沿性、创造性和创新性，让教材与时代同频共振，让教材关涉“国之大者”、服务国家需求、体现人民期待。打造具有创新性的经典传承教材，关键在于创新教材话语体系和叙事体系，克服教材结构、内容、形式的同质化倾向，推动社会发展的新理论、专业发展的新成就、教学改革的新成果进教材，让教材在经典与时代的交汇中鲜活起来，让经典传承教材成为把握时代、引领时代的教学载体。

打造经典传承教材是加快自主知识体系建设的重要环节，是构建中国特色哲学社会科学体系的题中应有之义。新时代新征程，不断推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，用心打造培根铸魂、启智增慧的经典传承教材，让经典传承教材充分体现党和国家意志，充盈浓郁的中国味、鲜明的时代感、深厚的中华情、浩然的民族魂，为新时代的新青年植入红色基因，筑牢中国底色，使其成长为堪当民族复兴大任的时代新人。

（作者：巩永丹，系北京航空航天大学马克思主义学院讲师）

(责编：李昉、孙竞)

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