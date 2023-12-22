人民网北京12月22日电 （记者孙竞）21日，以“打造高质量中文课堂”为主题的2023“汉教英雄会”国际中文教学技能总交流活动开幕式在京举行。

记者了解到，今年的活动共吸引来自全国142所院校、178支团队参与交流。经过东北、华北、华东、西南、西北、中南6个片区的交流推选，共有18支教师团队和18支学生团队进入总交流活动。同时，还有来自阿联酋、泰国的海外教师代表参与活动，同国内院校一起进行教学交流，切磋教学技艺。来自约50个国家和地区的100多名本土中文教师到现场观摩了活动。

中国教育国际交流协会会长、全国国际中文教育专业学位研究生教育指导委员会主任委员、教育部原副部长刘利民指出，70多年来，国际中文教育致力于满足全球中文学习者和爱好者的需求，以创新发展为导向，积极开创新内容、开辟新模式、开拓新业态，不断为增进世界各国文明对话、民心相通做出贡献。关于“汉教英雄会”的未来发展，他提出四点建议：一是进一步加大对本土教师的邀约，持续扩大国际影响；二是进一步加大对行业需求的关注，创新教育理念模式；三是进一步加大对学科体系的支撑，助力人才培训培养；四是进一步加大对活动成果的转化，赋能行业生态建设。

教育部中外语言交流合作中心副主任杨军介绍了本次活动的四大特色：一是面向全球教师，升级活动形式；二是体现教育发展，反映当代特色；三是兼顾多元需求，实现技术赋能；四是交流氛围浓厚，交流成果丰硕。他表示，语合中心将鼓励更多院校、师生参与“汉教英雄会”活动，推动、支持更多国家举办“汉教英雄会”赛事，促进活动的融媒体传播，不断拓展活动影响力和覆盖面。

北京外国语大学校长、党委副书记杨丹谈到，“汉教英雄会”活动既是国际中文教育领域的重要品牌活动，也是落实国际中文教师队伍建设的有效举措。在新时代背景下，是为教师能力发展扬帆蓄力的平台，为教师素养提升保驾护航的平台。北外愿意与各方携手，推动学科建设，助力人才培养，促进国际中文教育高质量发展，推动中外人文交流互鉴，为构建一个更加开放、和谐的全球格局贡献智慧与力量。

北京语言大学国际中文教育研究院副院长姜丽萍、东北财经大学国际教育学院副院长单良、泰国本土教师伊兰分别作为点评专家代表、中国团队代表和海外团队代表发言。大家表示，“汉教英雄会”活动为广大师生提供了交流、学习的平台，搭建了事业发展、学业进步的阶梯。

据悉，“汉教英雄会”活动至今已举办五届，已成为国际中文教育领域的品牌活动，对促进国际中文教育专业学位人才培养和教师队伍建设，推动国际中文教育高质量发展发挥了重要的作用。本届活动由全国国际中文教育专业学位研究生教育指导委员会、中外语言交流合作中心主办，北京外国语大学外语教学与研究出版社、中文联盟共同承办。

(责编：李依环、熊旭)