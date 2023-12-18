原标题：2023世界慕课与在线教育大会在意大利成功举办

2023年12月14至16日，2023世界慕课与在线教育大会在意大利米兰召开。本次大会以“人工智能驱动下的未来大学和教育重构”为主题，由世界慕课与在线教育联盟和联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办，清华大学、米兰理工大学共同承办。联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂芬妮亚·贾尼尼在主会议上致开幕辞，中国教育部副部长吴岩作主旨发言。来自中国、意大利、美国、澳大利亚、法国、英国、印度尼西亚等国的政府、高校和机构代表分别作主题报告、开展圆桌论坛交流。联合国教科文组织教育信息技术研究所所长展涛致闭幕词。

吴岩在发言中指出，近年来，中国积极推动数字技术与教育教学的深度融合，探索出一条具有中国特色的教育数字化发展之路。下一步，要开辟新赛道，寻求新突破，以高等教育数字化引领高等教育创新发展。希望与世界各国携手行动，为打造更加充满活力、更加包容、更有质量的未来高等教育作出新的贡献。会上发布《无限的可能——世界高等教育数字化发展报告（2023）》和《世界高等教育数字化发展指数（2023）》。报告和指数系统梳理了世界高等教育数字技术的历史脉络、经验成就、发展趋势和问题挑战，提出教育数字化未来行动策略，为各国制定高等教育数字化发展战略提供决策参考。

会议同期还举办了一个工作坊和四场分论坛，宣布英国FutureLearn平台、印度尼西亚网络教育学院、墨西哥国立自治大学作为新成员加入世界慕课与在线教育联盟。

(责编：郝孟佳、孙竞)