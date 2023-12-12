人民网北京12月12日电 （记者李依环）12月11日，北京降下今冬第一场雪。在北京科技大学校园内，有网友拍到动人一幕：茫茫白雪中，89岁高龄的葛昌纯院士骑着三轮车前往实验室，风雪中毅然前行。

葛昌纯是中国科学院院士，著名核材料、粉末冶金和先进陶瓷专家，是制造原子弹、氢弹关键材料铀-235浓缩铀的分离膜制备技术的主要研制人，为我国“两弹一星”事业作出了重要贡献。

葛昌纯院士与团队进行科学研讨。北京科技大学供图

1985年起，葛昌纯院士在北京科技大学从事研究和教学工作，晋升为教授、博士生导师。此后，他继续扩大研究，在北科大创办了国内第一个特种陶瓷粉末冶金研究室，开拓了我国的粉末冶金和先进陶瓷事业。

今年已经89岁高龄的他，依然活跃在核材料等新能源材料研究领域，被同行称为科技界的“拼命三郎”。

葛昌纯院士。北京科技大学供图

骑着三轮车去实验室，几十年如一日，葛昌纯从未停下脚步。“材料报国，追求第一”是他矢志不渝的奋斗目标。

看到视频画面，许多网友被葛院士的风范打动，纷纷表达敬意。还有网友热心提醒：“葛爷爷，雪天骑车注意安全！”（视频来源：北京科技大学）

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