人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北科大89岁院士，雪中骑三轮车去实验室

2023年12月12日20:54 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月12日电 （记者李依环）12月11日，北京降下今冬第一场雪。在北京科技大学校园内，有网友拍到动人一幕：茫茫白雪中，89岁高龄的葛昌纯院士骑着三轮车前往实验室，风雪中毅然前行。

葛昌纯是中国科学院院士，著名核材料、粉末冶金和先进陶瓷专家，是制造原子弹、氢弹关键材料铀-235浓缩铀的分离膜制备技术的主要研制人，为我国“两弹一星”事业作出了重要贡献。

葛昌纯院士与团队进行科学研讨。北京科技大学供图

葛昌纯院士与团队进行科学研讨。北京科技大学供图

1985年起，葛昌纯院士在北京科技大学从事研究和教学工作，晋升为教授、博士生导师。此后，他继续扩大研究，在北科大创办了国内第一个特种陶瓷粉末冶金研究室，开拓了我国的粉末冶金和先进陶瓷事业。

今年已经89岁高龄的他，依然活跃在核材料等新能源材料研究领域，被同行称为科技界的“拼命三郎”。

葛昌纯院士。北京科技大学供图

葛昌纯院士。北京科技大学供图

骑着三轮车去实验室，几十年如一日，葛昌纯从未停下脚步。“材料报国，追求第一”是他矢志不渝的奋斗目标。

看到视频画面，许多网友被葛院士的风范打动，纷纷表达敬意。还有网友热心提醒：“葛爷爷，雪天骑车注意安全！”（视频来源：北京科技大学）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部