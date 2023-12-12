刘姗姗

在安徽省铜陵市义安区金榔村，有一所乡村中学，除了节假日，每到夜晚，学校的教室里总是灯火通明，老师们给学生们辅导作业、补缺补差。据报道，金榔初级中学的大部分学生家长都常年在外务工，学生跟随年迈的爷爷奶奶生活，家庭作业常常遇到难题，做不出、做不好，又找不到人辅导。针对这种情况，学校克服困难，启动夜间课后服务工作，不仅为家长“减了负”，而且给家长“暖了心”。

乡村中学晚自习作业辅导的启动，表象是教师为学生的家庭作业排忧解难，实质上是乡村教师自身的教育付出，诠释了教育初心的坚守和教育使命担当。因为多数教师居住城区，放学后本可回城关照自己的“小家”，但是开设晚自习作业辅导后，教师通常要十点后方能到家，第二天又要起早赶回学校，但是为了学生的学业却甘心付出。山区乡村教师的纯朴教育情愫无疑体现了崇高的教育情怀。

晚自习作业辅导的举措是把“减负”减到了实处，是深层的“减负”，实实在在的“减负”。自从有了晚自习作业辅导，学生不懂的疑难问题能够及时得到老师讲解，实现“当天作业当天清”，完成作业的质量和速度都得到了提高。由于家庭作业完成得好，学生心理充实又踏实，八点半下自习回家，十点前就能上床休息，学生的睡眠时间和质量得到了双重提高。

学校实施晚自习作业辅导，解决了很多学生做不好家庭作业的问题。学生的收获、家长的解忧，是以教师的付出和教师教育资源的再开发为支撑，体现了更深、更高层次的教育服务。校长为教师服务，教师为学生服务，一级为一级服务最终体现的是学校为社会服务，这也正是“为党育人 为国育才”的生动实践。

晚自习作业辅导对乡村教育发展亦具有深远的意义。乡村学校因教育资源矛盾，很多家长采取购房等多种方式带着孩子转学流向城市学校，造成乡村学校生源大量流失，乡村学校规模萎缩，致使乡村教育的弱化。金榔中学实施晚自习作业辅导，通过教师的付出既促进了学生的学业发展，又解除了家长的烦恼，有效的保障了学校生源的稳定，对乡村教育发展、建设美好乡村具有重要的启示意义。

（作者刘姗姗 系首都师范大学副教授）

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