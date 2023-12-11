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北京科技大学：学业“大礼包”，助力新生开启新生活

2023年12月11日14:30 | 来源：人民网-教育频道
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“成才之路第一步”主题系列讲座、贝壳乐学大讲堂、学业参观活动......今年秋季新学期，3473名新生“小贝壳”怀揣着憧憬与希冀，走进北京科技大学校园，开启了新的人生篇章。数月来，北科大学生学习与发展中心多措并举，准备了丰富多彩的“学业福利大礼包”，全面助力新生开启新生活。

专业启蒙：知其然，知其所以然

“从望洋兴叹到胸有成竹，这次专业知识讲座为我点亮了火把，指明了航向。”北科大经管学院新生董玉熙这样说道。

开学军训期间，学校学业中心联合各学院累计开展近40场《成才之路第一步—本科生培养解读》讲座。各学院院长、系主任齐上阵，一堂堂别趣横生的讲座为新生描绘出专业蓝图，鼓励学生在“大有可为”的专业领域中成长为“大有作为”的人才。

今年9月11日-12日，学校学业中心特邀北京市教学名师担任主讲老师，向全体新生就数学、物理、计算机与英语等学科专题分别展开讲解。系列专题讲座同步开启“线上直播+线下面授”双渠道，激励新生们夯实基础、主动发问，以格物致知的精神知其专业知识背后的“所以然”。

学业保障：三人行，必有我师焉

为切实发挥朋辈引领作用，学校推出“北科学业中心”小程序，开设“一对一”和以宿舍或班级为单位的“一对多”朋辈辅导，为学生解疑答惑，开学以来已完成2000多课时朋辈辅导。

同时，学校学业中还搭建朋辈在线答疑平台，发布各类电子学习资料，2700余名新生进群，答疑覆盖率高达78%；组织朋辈习题课，教学周内每天晚上开展1-3节习题课，累计授课84个课时。

10月9日至10月27日，学业中心开展学业体验活动，123个新生班级实地参观中心团体辅导室、个体辅导室，与16位活动讲解员开展面对面交流，全面了解学校的学业困难帮扶和发展指导体系。

学科陪伴：志合者，不以山海为远

近日，北科大学业中心还组织了沉浸式学业体验活动。活动当天，近4000名学生在欢乐的游戏氛围中畅言未来规划，在情境模拟中迈出未来学习生涯探索的第一步。

“开学后陆续听学长学姐介绍过学业中心的帮扶途径，但都是泛泛的印象，远没有今天零距离接触来的亲切。”参加完活动后，学校机械工程学院的王舒潼同学如是说。

此外，学业中心积极探索朋辈陪伴在学习习惯养成中的示范带动作用，陆续开展三期“小贝壳”打卡计划，帮助学生逐步养成自律科学的学习生活习惯；联动22个院级中心，精心设计“新生攻略”“四六级打卡”“学科竞赛”等多个新生专栏，提供丰富的学业咨询渠道。

（供稿来源：北京科技大学）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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