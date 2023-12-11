人民网北京12月11日电 （记者孙竞）由北京外国语大学主办、外语教学与研究出版社承办的2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛国赛日前在京落幕。北京外国语大学徐成成、张佳诺、蔡伯维、陈莹分获英语组、德语组、日语组、葡萄牙语组冠军。上海外国语大学潘逸沁、颜其洲分获西班牙语组、阿拉伯语组冠军。广东外语外贸大学赵阳洋获得俄语组冠军，南京大学刘逸涵获得法语组冠军，对外经济贸易大学黄翊获得意大利语组冠军。

据介绍，本届大赛以“理解中国，沟通世界”为主题，分为英语组和多语种组两大组别，历经校赛、省赛、国赛三个赛段，来自1300多所院校的近百万学生参赛。

英语组国赛设置演讲、写作、阅读、笔译、口译五个分赛项，各分赛项金奖选手参加国际传播综合能力赛。选手们围绕如何为实现联合国各类可持续发展目标提出中国方案、贡献中国力量，并就“一带一路”倡议、中国和平崛起以及中国传统文化如何影响当代中国发展等主题，回应国际社会误解与质疑，进一步阐述中国之路、中国之治、中国之理。冠军争夺赛模拟“全球青年峰会”形式，三名选手与外文记者围绕文化多样性和人类未来发展主题进行探讨。

多语种组国赛综合考查口译、定题演讲、即兴演讲等能力。此外，闭幕式设置了“多语种组冠军展示”的特别环节，各语种国赛冠军用自己的参赛外语，结合学习经历与参赛所得，讲述自己理解中国、沟通世界的故事，展现当代青年的风采。

北京外国语大学党委书记王定华表示，今年大赛全新升级：意义升级，体现“三进”工作要求；规模升级，全国31个省份举办高规格省赛；内容升级，融入国际传播真实案例；保障升级，组织机构严密部署，确保科学办赛、阳光办赛。

教育部高等教育司司长周天华指出，要纵深推进“三进”工作，将外语教育自身发展“小逻辑”主动服务服从于国家战略和经济社会发展的“大逻辑”，主动服务国家战略新需要；要深入推进高等外语教育改革，打破学科专业壁垒，强化产教融合，打造外语拔尖人才培养新高地；要深化课程体系和教学内容改革，建设一批“金课”“金教材”，强化实践环节，构建外语教育自主知识体系；要办好“理解当代中国”大赛，展示外语教育改革新成效，培养一大批有家国情怀、有全球视野、有专业本领的高素质复合型外语人才。

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