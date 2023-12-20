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联合国教科文组织将在中国上海设立国际STEM教育研究所

2023年12月20日10:42 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月20日电 （记者郝孟佳）今天，教育部召开新闻发布会，介绍联合国教科文组织在中国上海设立国际STEM教育研究所有关情况。中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威介绍，联合国教科文组织第42届大会于2023年11月以协商一致的方式通过了在中国上海设立国际STEM教育研究所的决议，标志着教科文组织一类中心首次落户中国。

秦昌威表示，这将是教科文组织在全球设立的第10个一类中心，也是在欧美之外首个全球性的一类中心。其主要职能是促进科学、技术、工程和数学领域的教育，涵盖从幼儿到成人的各个阶段，致力于为全民提供包容、公平、适切和优质的STEM教育。

“教科文组织在华设立国际STEM教育研究所有利于我国推进教育现代化。在推动中国式教育现代化的过程中，我们也必须积极学习借鉴世界各国先进的教育创新成果。”秦昌威介绍，教科文组织国际STEM教育研究所在中国上海成立，将成为国际STEM教育领域交流合作的重要平台，方便我国与教科文组织和广大会员国开展STEＭ教育交流合作，这个平台带来的新理念、新实践也有利于促进我国深化STEM教育教学改革，不断提升科技创新人才培养质量，提升教育现代化水平，造福广大人民，同时也有利于我国与国际社会分享中国STEM教育理念与实践，为全球教育发展贡献中国智慧、中国力量。

(责编：李昉、熊旭)

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