原标题：深圳将人工智能教育融入中小学课堂

近日，记者在采访时了解到，深圳外国语学校等61所学校已成为深圳市首批“中小学人工智能教育项目”实验工作学校。深圳园岭小学、南山外国语小学等学校均已开设人工智能相关课程。

近年来，人工智能教育逐渐成为教育领域的重要话题。2017年，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，明确在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。2023年7月，深圳市发布《深圳市推进中小学人工智能教育工作方案》，提出要大力促进人工智能与教育教学深度融合，着力培育具有人工智能创新潜质的青少年群体。

“我把想说的话输入到对话小程序里，就可以通过时间轴控制或点击鼠标两种形式让卡通形象说话。”深圳南山实验教育集团麒麟小学五年级学生乐馥宜说，“把语文课上学习的词语或者英语单词输入进去，它就可以帮我听写。”在乐馥宜眼里，编程就像搭积木一样简单，图形化的界面和多彩的卡通形象是吸引她学习的重要因素。

得益于人工智能教育课程的开设，学生的创造力被实实在在转化为信息技术的应用能力，同时他们的自信心也能得到提升。

“曾有一位学生，平时的表现不够自信，但通过人工智能教育课程的学习，他动手设计出很多作品。”深圳南山实验教育集团麒麟小学党政办主任吴惠玲说，“现在，他已经可以非常流利地对外介绍自己的作品。”

“这一代学生是信息时代的‘原住民’，他们天然对新技术感兴趣。”深圳南山实验教育集团麒麟小学校长易伟湘说，他们希望通过人工智能教育，提高学生的数字素养，培养学生的创新与实践能力。

如何做好人工智能教育，关键在于课程安排和教师培训。

据悉，目前深圳南山实验教育集团麒麟小学已引入人工智能教育实训平台。该平台采用国产自研编程工具，具备图像识别、人脸识别、声音识别等功能，内置卡通元素、IP角色等创作素材，方便教师教学与学生实训。“平台上的功能很齐全，学生仅需一个班级码即可登录，操作起来比较便捷。”吴惠玲介绍，平台除技术支持外，还提供师资培训和赛事运营等解决方案。

“我们还成立了虚拟机器人、超级工程等人工智能社团，邀请人工智能专家进校园，通过讲座让学生感受到人工智能的魅力。”深圳南山实验教育集团荔林小学校长张祖志介绍，“人工智能等新技术的成熟，为课堂和教学模式带来了很多创新，我们可以通过教学提高孩子们的数字素养，让他们具备面向未来的实际能力。”

事实上，人工智能等新技术早已出现在中小学的课堂里。如深圳南山实验教育集团荔林小学通过人工智能技术打造了核心学科的数据平台，在语文课上，学生通过输入素材，可以实现人机对话交互；在科学课上，学生通过画面互动了解原理，同时延展思考获得新知识等。

（记者 罗云鹏）

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