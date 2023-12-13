原标题：科学体系助高中和大学课程“双向奔赴”

近日，一则关于“南京大学认定高中学分”的消息引发了互联网热议。据南京大学官网显示，该校向13名入校不久的大一新生颁发了0年级课程“1学分”证书。这些学生都在高中期间学习了南京大学针对高中生开设的相关课程，并通过审核认定获得了相应学分。

南京大学副校长陆延青介绍，学校启动了中学生英才计划，在江苏省两所学校分别开设了语文阅读课程和地球与空间科学探索课程，完成课程的学生可在进入大学后获得相应学分。陆延青称，中学生英才计划的目标是把大学课程送进中学，让学生进入大学后更好地接受高校的育人理念。

其实，大学认定高中选修课学分并非新鲜事物，此前，就有高校推出过类似举措。

2013年，浙江大学向湖州45名高中生提供了学习一门大学通识课程的机会，并给通过考核的学生授予学分。同一时期，上海理工大学也在该校的附属中学推出了大学选修课程。早在2003年，厦门的双十中学就开设了由厦门大学教师教授的多门选修课，选修了这些课程的高中生如果考入厦门大学，就能获得相应的学分。

“大学认定高中选修课学分只是推动高中和大学课程衔接的一小步。”21世纪教育研究院副院长熊丙奇告诉记者，学分互认只是推进高中和大学课程衔接（以下简称高大衔接）的举措之一。

课程内容衔接存在诸多问题

“上大学之后，我们发现高中时学习的许多生物知识和大学完全不一样。”就读于江苏某高校生物工程专业的大学生侯波（化名）告诉记者，由于生物学是一门不断推陈出新的学科，高中生物课本难免会出现归纳过于简单或观点过时等问题。

“大学课程强调实验探索和结论的开放性，但高中课程是有‘标准答案’的，所以我们在高中和大学学到的知识乃至思维方式会存在一些矛盾。”侯波说。

天津师范大学教育学部教授李洪修介绍，高大衔接之所以出现上述问题，确实是由于高中和大学的教学目标不同。

比如，高中课程通常注重对学生基础知识与基本技能的培育，大学课程则更注重专业性知识的掌握与运用，两者间的育人目标不一致。这直接导致高中课程与大学课程在目标与理念上的衔接缺少渐进性和系统性。再比如，高中课程内容强调客观性和准确性，尤其在高考“指挥棒”下追求课程内容的确定性和答案的唯一性。而大学课程内容强调前沿性和创造性，倡导学生对课程内容的批判性思考。不同的内容选定标准使得高中与大学间的课程内容难以衔接。

“举个例子来说，早在2018年，就有学者表示，高等数学中经常涉及三角函数、反三角函数的求导与积分运算，但高中教材中对三角函数积化和差公式、反三角函数等涉及很少，甚至不作要求，且对极坐标系、不等式、参数方程等内容也进行了一定程度削弱。这势必对大学数学的教学产生一定影响。”李洪修说。

对于数学课程内容衔接的问题，侯波也深有感触：“由于我在高中时没有学习过导数等相关课程，导致进入大学后学习高等数学十分吃力。”

推进课程衔接还需持续探索

相较于高中，大学阶段的知识体系更具专业性与抽象性。这意味着只有打通两个学习阶段的知识体系，才能有效推进高中与大学的课程衔接，使学生获得的知识更具有深度与广度。在这一过程中，高校和高中都需要付出努力。

熊丙奇介绍，在国外，有一种名为AP学分的考试体系，它允许学生在高中阶段修读大学水平的课程，并在完成课程后参加AP考试。考试通过后取得的AP学分受到许多大学的承认，学生进入大学后可以免修相关课程。

“如果要搭建一个类似于AP学分的考试体系，就需要对我国的高中教育体系和高考制度进行改革。”熊丙奇指出，“我国目前的高考制度决定了绝大多数学生和学校都会把注意力放在高考上，多数人认为无论是大学选修课还是大学学分都没那么重要。要提升高大衔接的质量，还是得从改进招考制度入手。”他认为，高考和高校招生制度改革依然是重中之重，直接影响着学校推进高大衔接以及学生配合相关改革的积极性。

此外，高校应把以往“以知识为中心”的学科课程向体验化、探究式、活动型课程转变，以此降低本科低年级阶段课程内容的难度。“教师应注重对学科边界的模糊和淡化，优化教学方式，采用跨学科、主题式、情境化教学等，强化教学情境设计，通过深化学生的学习体验，让学生在更真实的情境与场域中体悟知识，提升能力和品德。”李洪修说。

李洪修表示，让优秀高中生提前接触大学课程也不失为一种好的做法，学分互认依然是个可以探索的方向。在教学评价方面，学校应该建立德智体美劳等多个维度的评价体系，形成灵活多样的评价方式，最终达到不同学习阶段的“教—学—评”育人要求，推动高中与大学课程有效衔接。

“总之，高大衔接是一项长期性、系统性的工程。整个教育系统还需要开展长时间的探索和积极的尝试。”李洪修说。

（记者 孙明源）

(责编：郝孟佳、孙竞)