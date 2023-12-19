人民网呼和浩特12月19日电 日前，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。长江工程职业技术学院党委书记向家文在论坛现场接受视频专访。

向家文认为，学校高质量发展涵盖教育教学各方面各环节，最重要的是人才培养质量，而其中最核心的是学生的政治素质和思想品质。谈到如何结合学校实际、针对学生特点培养时代新人时，向家文表示，学校根据学生思想活跃、愿意接受新生事物、对实践项目热情高的特点，有针对性地进行思想政治教育方式方法的创新与探索。具体做法有以下四个方面：

一是定标准。从学生入校第一天起，学校就有意识地给学生刻上“长江工院烙印”。为此，学校确定了6句话48个字：思想纯正、品行高洁，尊重劳动、崇尚技能，担当作为、甘于奉献，遵纪守法、明辨是非，健康向上、自我完善，理性平实、诚信友善。这既是对学生的要求，也是学校的工作目标。

二是明主线。作为水利特色学校，学校从建校以来参与了一系列国家重大水利工程建设，形成了独具特色的水利文化，提炼出水的三种品质：“广纳百川、不拒细流，终成大海”“不畏艰辛、不言放弃，终成大事”“泽被万物、惠及苍生，终成大德”，希望学生心胸开阔、孜孜不倦，脑中有信仰、心中有理想，与时代同行、为祖国服务。

三是建环境。学校结合60多年的办学历程，以水文化为主线，对校园建筑、园区、道路等进行了系列化命名，比如7栋学生宿舍命名借用《荀子·宥坐》中“君子见大水必观焉”的典故，分别称为观水楼、问水楼、知水楼、若水楼、亲水楼、兴水楼、乐水楼，目的就是发挥环境育人功能，以水润心、以文化人、以德育才。

四是创载体。学校开设了“故事长江”思政公开课，以讲故事的方式，生动讲述长江的前世今生以及长江大保护国家战略的伟大意义。以“唱好长江之歌”、“德润青春”为主题，组织思政、语文、艺术三个方面的教师“同上一堂思政课”。

向家文说，下一步，学校将深入探索，以学生为主体，着力发挥学生自我教育、自我管理、自我提升、自我成长的主动性、积极性，把立德树人真正落到实处，努力培养担当民族复兴重任的时代新人。（林露 哈米拉·吐尔干江）

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