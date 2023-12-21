人民网北京12月21日电 （记者孙竞）日前，由北京教育科学研究院基础教育教学研究中心小学语文教研室主办、北京市西城区教育研修学院小学部语文教研室承办的“指向学习进阶的六步备课思维模型”教学研讨活动在北京小学红山分校举行。来自北京各区县的小学语文教研员、骨干教师共同探讨小学语文课堂教学新思路。

据了解，为有效落实课程标准理念，用好统编教材，实现以学为中心、以进阶为目标的小学语文课堂教学，北京教科院基教研中心小学语文教研室带领北京市各区县语文教师历时近两年的研究，推出了“指向学习进阶的六步备课思维模型”的研究成果。

北京教科院基教研中心小学语文教研员李英杰介绍，“指向学习进阶的六步备课思维模型”的提出，意在帮助教师立足学生成长开展教学，构建逐层进阶的学习历程，实现学生关键能力的真实提升。模型既可以用于课时教学设计，也可以用于单元整体教学设计，二者共同构建了学生完整的单元学习路径。

来自北京小学红山分校语文教师李瑶以二年级上册第五单元《我要的是葫芦》为例呈现基于六步备课思维模型的现场课教学。本节课是北京市西城区教育研修学院小学部语文教研室全体研修员使用六步备课思维模型指导教学，展开研究，形成的课例成果。课堂中，学生经历了从识别观点，到分析原因，再到联系反思的进阶发展过程。

北京市教育科学研究院基础教育教学研究中心主任贾美表示，此项研究解决了教师在备课中存在的真实困难，实现了新课标理念在教学中的落实，引领教师在应用层面探索，体现学习和思维的进阶。她也希望老师们以学生为中心，在实践中不断研究，将“指向学习进阶的六步备课思维模型 ”转化为鲜活的研究成果，在更大范围内推广，提升教学质量。

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