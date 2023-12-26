原标题：2023教育热词里的高质量发展

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是加快谱写教育强国建设新篇章的重要一年。这一年，在党和国家的高度重视、有力部署下，在教育界和社会各界的同心协契、矢志笃行下，教育领域发生了哪些重大事件，留下了怎样的年度记忆？光明日报教育体育部携手国家语言资源监测与研究平面媒体中心，在10亿字次媒体语料中，利用语言信息处理技术提取词语，遴选出“2023年度教育热词”。让我们在“十大热词”中，一起回顾这一年闪亮的教育记忆……

1.建设教育强国

党的二十大明确了到2035年建成教育强国的目标，并对教育、科技、人才进行统筹安排、一体部署，吹响了加快建设教育强国的号角。2023年5月29日，习近平总书记主持二十届中央政治局第五次集体学习并发表重要讲话，深刻阐释建设什么样的教育强国、怎样建设教育强国这一重大课题。

加快建设高质量教育体系

李立国（中国人民大学教育学院教授）

在教育强国战略指引下，教育系统着力培养担当民族复兴大任的时代新人，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。这一年，我们加快建设高质量教育体系，深入实施基础教育提质扩优专项行动，坚定不移推进“双减”，深化现代职业教育体系建设改革。在高教领域，我们深化高等教育综合改革，推动高校在全面提高人才自主培养质量、造就拔尖创新人才上先行先试，在服务区域经济社会发展、优化结构布局上先行先试，在不同“赛道”上办出特色、办出水平。我们进一步加强了科学教育、工程教育，加强拔尖创新人才自主培养，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才，同时，深入推进“双一流”建设。我们进一步用好教育评价“指挥棒”，抓好《深化新时代教育评价改革总体方案》落实落地，不断增强我国教育的国际影响力和话语权。

2.教育家精神

2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，指出：“教师群体中涌现出一批教育家和优秀教师，他们具有心有大我、至诚报国的理想信念，言为士则、行为世范的道德情操，启智润心、因材施教的育人智慧，勤学笃行、求是创新的躬耕态度，乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，胸怀天下、以文化人的弘道追求，展现了中国特有的教育家精神。”

以教育家精神浸润人心

马陆亭（中国教育科学研究院研究员）

教育家精神是对中华民族优秀教师群体所蕴含品质内涵和精神特质的概括，具有鲜明的中国特色和时代特征，属于中国共产党人精神谱系的基本内容。教育家具有大胸怀、体现高情操、致力深耕种。

教育是国之大计、党之大计，教师是立教之本、兴教之源。全国1880多万名教师，支撑着世界上规模最大的教育体系，肩负着新时代教育强国建设的历史责任。我们要以教育家精神浸润人心，面向广大教师加强教育家精神培育，加强教师思想政治与师德师风建设，提升教师专业水平，打造新时代高素质教师队伍。我们要大力弘扬教育家精神，使广大教师以崇高的品德、渊博的学识、创新的理念，做学生前行的筑梦者和引路人。我们要努力践行教育家精神，在全社会倡导尊师重教的风尚，使教师成为最受社会尊重的职业，使国家发展建立在人才第一资源的作用之上。

3.文化育人

2023年10月7日至8日，全国宣传思想文化工作会议召开，正式提出了习近平文化思想。10月18日，教育部党组传达学习时，提出：要从实效上提升文化自信，遵循青少年思想特点和学生成长规律，充分利用多种传播渠道和传播载体，加强文化育人，丰富文化实践，全方位构建落实立德树人根本任务的新格局。

发挥文化育人的独特价值

冯永刚（山东师范大学教育学部教授）

文化是民族的血脉，是民族生生不息的丰厚滋养。文化具有不可替代的育人功能。步入新时代，文化在振奋民族精神、维系国家认同、促进经济社会发展和构建高质量教育体系等方面的作用更加凸显。

习近平文化思想的提出不仅筑牢了文化育人的理论根基，也为学校育人提供了价值引领。各级各类学校以社会主义先进文化凝聚育人力量，用科学理论培养人，用正确思想引导人，坚持整体发展，以文育人，以文化人，以文塑人，提升了文化育人的品位与境界；传承和创新中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，将其纳入课程教材体系和各学科教育教学之中，强化了文化育人的政治高度、历史厚度和理论深度；广泛开展民间艺人、技艺大师、非物质文化遗产传承人等进校园活动以及“弘扬中华家教家风家训 树新时代文明新风”等活动，彰显了文化浸润的道德感染和精神熏陶之效，切实增强了青少年的文化自信。

4.爱国主义教育法

2023年10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国爱国主义教育法》，国家主席习近平签署主席令予以公布，自2024年1月1日起施行。

凝聚民族复兴的磅礴力量

冯秀军（中央财经大学马克思主义学院教授）

爱国主义是中华民族的民族心、民族魂，重视爱国主义教育是我们党一以贯之的优良传统。《中华人民共和国爱国主义教育法》是新中国成立以来，第一部关于爱国主义教育的专项立法。

长期以来，人们对爱国主义教育的理解更多局限在教育领域和思想范畴，更多着眼于“软性”的思想教育和价值引导层面。爱国主义教育法，为爱国主义教育打开了法治的思维和视野，为爱国主义教育提供了明确的法律依据和坚强的法律保障，对于加强新时代爱国主义教育，传承和弘扬爱国主义精神，具有里程碑式的重大意义。

贯彻和实施爱国主义教育法，要深刻理解爱国主义教育立法的时代背景和历史使命，增强服务全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的使命担当，以爱国主义教育凝聚起强国建设、民族复兴的磅礴力量；要深刻领会爱国主义教育法的精神实质，坚持爱国、爱党、爱社会主义高度统一的政治方向和本质要求，学校教育和家庭教育、社会教育相结合，课堂教学和课外实践相结合，鼓励、倡导与禁止、惩戒相结合，让爱国主义成为全体中国人民的坚定信念、精神力量和自觉行动。

5.教育数字化

2023年2月，中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，强调“大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台”。2023年5月29日，习近平总书记在主持二十届中央政治局第五次集体学习时指出：“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。进一步推进数字教育，为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有效支撑。”

数字化战略重塑新时代教育

杨宗凯（武汉理工大学校长）

经济与教育是紧密的伴生关系，数字经济的到来必然推动教育改革，数字教育成为不二的战略选择，成为教育强国新的突破口和战略制高点。教育部启动实施国家教育数字化战略行动，上线国家智慧教育公共服务平台，开启了教育数字化发展的新阶段。

国家智慧教育公共服务平台是推进教育数字化战略实施的重要抓手。智慧教育平台构建了以基础教育、职业教育、高等教育为“三横”，德育、智育、体美劳育为“三纵”的“三横三纵”资源供给格局，支撑课前备课、课堂教学、课后服务等教育全环节。目前，智慧教育平台浏览量达到360亿，拥有24.79亿访问用户。以智慧高教平台为例，集成21个慕课平台，覆盖92个专业的各类资源，“慕课西部行计划”向西部所有高校提供慕课和定制化课程服务，有效提升了西部高校教师的教学水平和学生学习效果。

6.教材体系建设

2023年秋季学期，《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》教材出版，中等职业学校三科统编教材投入使用……党的创新理论进教材进课堂进头脑工作有力推进。

教材体系建设格局焕然一新

陈 鹏（陕西师范大学教育学部教授）

中国特色高质量教材体系是中国高质量教育体系的重要组成部分。伴随着《中小学教材管理办法》《职业院校教材管理办法》《普通高等学校教材管理办法》《学校选用境外教材管理办法》和《全国大中小学教材建设规划（2019—2022年）》等的发布，中国教材体系建设的格局焕然一新，教材管理和规划制度体系的“四梁八柱”顺利搭建。

立足当下，放眼未来，围绕加快建设教育强国、科技强国、人才强国目标任务，需要进一步强化教材建设的国家事权，聚焦国家重大战略实施、经济产业创新发展、自主知识体系构建和拔尖创新人才培养，在教材功能定位、教材类型优化、教材质量监测、教材使用指导、教材建设保障等方面加大发力，探索建立全国性教材建设资源库，形成“管好教材、编好教材、用好教材”的三位一体联动创新机制，加紧完善教材质量监测体系、使用指导体系、建设保障体系，从而高起点、高标准建设横向融通、纵向贯通、经纬有序、多元一体的大中小学教材体系，打造更多具有中国特色、世界水准的育人精品范本，更好发挥教材培根铸魂、启智增慧的育人作用，为加快构建中国特色高质量教材体系提供坚实支撑。

7.科学教育

2023年5月，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，系统部署在“双减”中做好科学教育加法，一体推进教育、科技、人才高质量发展。2023年11月，联合国教科文组织决定在中国上海设立国际STEM（科学、技术、工程和数学）教育研究所，标志着教科文组织一类中心首次落户中国。

在“双减”中做好科学教育加法

倪闽景（上海科技馆馆长）

2023年，全国中小学着力在“双减”中做好科学教育加法，大力推进基于探究实践的科学教育，提升科学教育效能，全面提高学生科学素养。

科学教育之热来自两个方面，一是科学技术发展速度远超传统学校教育变革的节奏，教育滞后效应越来越突出，导致校内的科学教育与科学界的学科发展偏差越来越大；二是新的科技知识每两年就会翻一倍，每个人的学习速度已经远远落后于世界科技知识的发展速度。这两个方面是世界科学教育共同面临的难题，联合国教科文组织通过在上海设立国际STEM教育研究所的决议，实际上就是要在世界范围内探索推进科学教育的改革。

人类正在进入一个新的科学技术大爆发周期，谁在科技创新方面领先，谁就把握了发展的主动权。只有教育领先，才会有人才领先与科技创新领先。面临挑战，只有理解科学与技术的本质，理解人的多样化是创新的本质和方法，理解希望寄托在每个青少年身上，才能勇敢地创新科学教育的理论与实践，适应未来社会发展趋势与科技潮流。

8.“一体两翼”

2022年12月，中办、国办印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，提出从省域、市域、行业三个维度“一体两翼”建设现代职业教育体系。2023年，各地各行业纷纷展开行动。

完善现代职教结构和区域布局

曾天山（教育部职业教育发展中心副主任）

“一体两翼”是对现代职教体系的形象比喻，目的是以此为牵引，构建央地互动、区域联动，政府、行业、企业、学校协同的发展机制，更好发挥省级政府主体作用，推动职教工作重心下沉到地级市甚至是经济发达区县，围绕行业、产业对技能人才的需求，成体系、成规模、成建制推动职教与之匹配。

“一体”是指探索省域现代职教体系建设新模式，是围绕中央对各地及各重大经济功能区的战略定位，发挥好部、省两方面积极性，探索一批可复制、可推广的新经验、新范式，逐步上升为国家制度安排。

“两翼”是指打造市域产教联合体、行业产教融合共同体。把地州市作为经济发展的重要增长极，加强统筹职教管理职能，以产业园区为基础，成立多方参与的理事会，实体化运作，打造人才培养、创新创业、促进产业高质量发展的市域产教联合体，克服职教资源与产业不适配的难题。选择新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人等重点行业和重点领域，支持龙头企业和高水平高校、职校牵头，组建学校、科研机构、上下游企业等共同参与的跨区域产教融合共同体，破解产教融合不深入的问题。

9.终身学习

2023年3月，国家老年大学正式挂牌成立。这一年，教育系统把建设学习型社会、学习型大国作为建设教育强国的重要举措，加快推进学习型社会建设，构建人人皆学、处处能学、时时可学的全民终身学习服务体系。

让学习从幼时延续到暮年

吴遵民（华东师范大学终身教育研究中心主任、首席专家）

这些年，人们的观念发生了革新，“人人皆学、时时可学、处处有学”的终身学习理念深入人心，已成为普通民众满足自身发展需求的重要理念。终身学习从宏观走向微观，影响到每个人的日常生活。随着国家老年大学的成立，学习得以从幼时到暮年一直延续，“我要学习、全民学习、终身学习”的风潮正强劲掀起。

推进终身学习，需要进一步整合优质资源，通过优化学校教育的制度设计，破解终身学习的场域藩篱，例如推进老年教育相关学科建设、专业师资和服务型人才培养，等等。要突出公益性，将广大受教育程度较低或难以接触优质学习资源的农民或进城务工人员、城市基层服务人员、残障人士等群体纳入终身学习系统，实现多元参与的学习型社会建设。要加速终身教育体系的数字化转型，加快终身学习资源平台的建设、学分银行核算系统的建构、深度学习算法的支持等，通过科技创新实现智能化终身教育体系的构建。

10.银龄教师

2023年7月，教育部等十部门印发《国家银龄教师行动计划》提出，经过三年左右时间，银龄教师服务各级各类教育的工作体系基本健全，服务能力不断提升，政府主导、社会参与的银龄教师发展格局基本形成，全国银龄教师队伍总量达12万人左右。

为教育均衡优质发展注入“活水”

桑国元（北京师范大学教育学部教授）

为积极应对人口老龄化，深入挖掘老龄社会潜能，推动建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国，国家银龄教师行动计划在前期已有试点探索的基础上启动。教育部2018年面向基础教育启动银龄讲学计划，2020年面向高等教育启动高校银龄教师支援西部计划，已累计招募2万余名中小学退休教师和1400余名高校退休教师开展支教支研。

银龄计划的实施，对于我国教育高质量发展具有重大意义。一是有利于教育资源均衡化。长期以来，教育资源分配不均现象较为突出。尤其在中西部地区，师资力量匮乏，人才不断外流。发达地区讲学教师可以充实欠发达地区师资，城市地区讲学教师可以强化乡村地区师资。二是有利于我国教师队伍的整体高质量发展。选择重返讲台继续发光的众多名优退休教师的加入，也为教育均衡优质发展注入“活水”。三是有利于青年教师的专业成长。“以老带新”的做法，能够更快帮助青年教师站在“巨人”的肩膀上进一步发展。

（记者 晋浩天 陈鹏 周世祥采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)